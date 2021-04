Władza trafia do "młodszego pokolenia". Pierwszy cywil na czele kubańskiej partii komunistycznej

Mimo to Castro wezwał do dialogu Hawany z Waszyngtonem, ale bez "wyrzekania się socjalizmu". - Potwierdzam na tym kongresie partyjnym wolę nawiązania pełnego szacunku dialogu, nowej formy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Nie twierdzę jednak, że aby to osiągnąć, Kuba musi zrzec się zasad rewolucji i socjalizmu - powiedział.