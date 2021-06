"Powinniśmy zazdrościć". Wkrótce pierwsze miasto na świecie ma być neutralne klimatycznie

Mamy pierwsze miasto w Europie i na świecie, które osiągnie to, o czym wielu marzy: będzie neutralne klimatycznie. Był plan, jest realizacja. Pochłonęło to wiele milionów euro, ale cel będzie zdobyty. Materiał magazynu "Polska i Świat".

W Polsce kojarzone jest przede wszystkim jako narciarska stolica, gdzie sukcesy odnosił Adam Małysz - dzisiaj fińskie Lahti to przede wszystkim zielona stolica Europy. - Lahti postawiło sobie bardzo ambitne plany, aby być miastem neutralnym klimatycznie już za cztery lata, w 2025 roku – mówi autorka książki "Finlandia. Sisu, sauna i salmiakki" Aleksandra Michta-Juntunen.

"Zrezygnowaliśmy z węgla i zastąpiliśmy go czystą biomasą"

W mieście za ciepło i energię elektryczną odpowiadają dwie ekoeletrownie. Jedna zasilana jest odpadami miejskimi, druga drzewną biomasą. - Nie wycinamy żadnego drzewa, to wszystko leśny nawóz i odpady – wyjaśnia Esa Tepponen z Lahti Energia.

Budowa elektrowni trwała pięć lat i pochłonęła 180 milionów euro. Część dofinansowała Unia Europejska. Produkcja energii jest tu stuprocentowo wydajna. - Traktujemy środowisko poważnie. Zrezygnowaliśmy z węgla i zastąpiliśmy go czystą biomasą. Zmniejsza to naszą emisję dwutlenku węgla o 600 tysięcy ton rocznie – dodaje Esa Tepponen.

Miasto może pochwalić się doskonałą gospodarką odpadami – 97 procent ulega recyklingowi. Duży nacisk położono na społeczną ekoodpowiedzialność. Mieszkańcy dzięki specjalnym aplikacjom zbierają punkty na przykład za jazdę rowerem. Później mogą je wymienić na karnet na basen czy bilet do kina.

Powszechne są sąsiedzkie społeczne ogródki, w których każdy może zasadzić warzywa. I tak zwane biblioteki rzeczy skąd można pożyczyć cokolwiek. - Namiot, zabawki, meble ogrodowe, narzędzia, wszystko co akurat jest ci potrzebne, w ten sposób ograniczamy wyrzucanie – mówi mieszkanka Lahti Maria Hyvonen.

"W tym wyścigu wszyscy mamy jeden cel: zero emisji gazów cieplarnianych"

Tutaj na ekologiczną nutę gra nawet miejska orkiestra. Bilety do filharmonii można nabyć tylko online, a koncerty odbywają się z mniejszym zużyciem energii - tak klimatycznie powinno dzisiaj grać każde miasto. Te w Polsce neutralność też mają zaplanowaną. Najszybciej Kraków w 2030 roku i Wałbrzych dziesięć lat później. Warszawa dopiero za blisko 30 lat.

- Nie ma rozwiązań "kopiuj wklej", które da się przenieść z innego miasta do Polski. My mamy zupełnie inny punkt startowy. Nasz miks energetyczny to 70 procent węgla, w Finlandii tak nie ma – zwraca uwagę ekspertka ds. klimatu i energii WWF Polska Monika Sadkowska.