Szef włoskiej policji nakazał ochronę francuskich placówek

Atak we Francji był tematem zwołanej w Rzymie nadzwyczajnej narady komitetu analiz strategii antyterrorystycznej działającego przy włoskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Rezultatem narady była decyzja o dalszym wzmocnieniu ochrony francuskich placówek dyplomatycznych i różnych francuskich instytucji, w tym kulturalnych i religijnych. Przypomniano zarazem, że poziom ich ochrony jest już bardzo wysoki.

W czwartkowym ataku nożownika w bazylice Notre Dame w Nicei zginęły trzy osoby. Sprawcę, który wykrzykiwał "Allahu Akbar", zatrzymano. Śledztwo wszczęła krajowa prokuratura antyterrorystyczna. Sprawcą zamachu jest młody Tunezyjczyk, który pod koniec września przypłynął jako migrant na włoską wyspę Lampedusa a potem trafił do ośrodka pobytu w Bari, w Apulii. Następnie opuścił go i nielegalnie przedostał się do Francji.