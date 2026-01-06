Wenezuelska noblistka zapowiada powrót do kraju. "Jak najszybciej"

W poniedziałek Maria Corina Machado przekazała w rozmowie z amerykańską stacją Fox News, że ostatni raz rozmawiała z prezydentem USA Donaldem Trumpem 10 października. Tego dnia ogłoszono informację o przyznaniu jej Pokojowej Nagrody Nobla.
Machado mówiła też o obaleniu dyktatora Wenezueli Nicolasa Maduro przez Stany Zjednoczone, co oceniła jako "ogromny krok dla ludzkości, wolności i godności ludzkiej". - Planuję jak najszybciej wrócić do domu - zapowiedziała.
Po wyborach prezydenckich w 2024 roku Machado była zmuszona ukrywać się z powodu represji politycznych. W grudniu potajemnie opuściła Wenezuelę, aby odebrać Pokojową Nagrodę Nobla w Norwegii. Chociaż nie dotarła na ceremonię wręczenia nagród, pojawiła się w Oslo, gdzie powitała swoich zwolenników.
W wywiadzie dla Fox News liderka opozycji oświadczyła również, że zamierza uczynić z Wenezueli - kraju posiadającego największe na świecie potwierdzone złoża ropy naftowej - centrum energetyczne obu amerykańskich kontynentów.
- Uczynimy Wenezuelę centrum energetycznym obu Ameryk, wprowadzimy praworządność, otworzymy rynki i zadbamy o bezpieczeństwo inwestycji zagranicznych - powiedziała.
Trump o Machado. "Nie cieszy się w kraju szacunkiem"
Deklarację o powrocie do kraju Machado złożyła kilka dni po tym, gdy prezydent USA odrzucił pomysł współpracy z liderką wenezuelskiej opozycji, twierdząc, że "nie ma ona poparcia, ani nie cieszy się w kraju szacunkiem".
Na tymczasowego prezydenta kraju została zaprzysiężona w poniedziałek wiceprezydentka Wenezueli i ministra do spraw ropy naftowej Delcy Rodriguez.
W sobotę siły amerykańskie uprowadziły z Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię oraz przetransportowały ich do USA. Sąd federalny w Nowym Jorku w poniedziałek postawił im formalne zarzuty, w tym uczestnictwa w "zmowie narkoterrorystycznej" i sprowadzania kokainy do Stanów Zjednoczonych.
Oskarżeni nie przyznali się do winy. Jak poinformował Reuters, następna rozprawa sądowa jest zaplanowana na 17 marca.
