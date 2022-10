Druga siła szwedzkiego parlamentu bez zaproszeń na bankiet noblowski

czytaj dalej

Rosjanie w Ukrainie tracą dużą liczbę śmigłowców szturmowych Ka-52 - napisało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. Jak dodano w aktualizacji danych wywiadowczych, wynika to z tego, że Rosja wciąż nie jest w stanie utrzymać na Ukrainie odpowiedniej przewagi w powietrzu, by zapewnić efektywne bliskie wsparcie tym maszynom.