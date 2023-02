"Nikt nie siedział za kierownicą"? Tajemnica śmiertelnego wypadku rozwiązana

Czy ktoś siedział za kierownicą?

Specjaliści zbadali też kwestię tak zwanego autopilota. Zaawansowany system wspomagania kierowcy "nie mógł zostać włączony na jezdni, na której doszło do wypadku" - przekazała agencja United Press International (UPI), powołując się na raport NTSB. Śledczy stwierdzili w dokumencie opublikowanym w środę 8 lutego, że maksymalna prędkość samochodu w momencie wypadku była wyższa niż maksymalna prędkość, jaką mógł on osiągnąć w czasie działania autopilota. Jak ustalono, w ciągu pięciu sekund przed uderzeniem w drzewo pojazd przyspieszył z 39 mil na godzinę (ok. 62 km/h) do 67 mil na godzinę (ok. 107 km/h). Nie znaleziono żadnych dowodów na to, by kierowca hamował.