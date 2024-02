Rywalka Trumpa wystąpiła o ochronę Secret Service. "Kiedy robisz coś takiego, dostajesz groźby"

Rywalizująca z Donaldem Trumpem o nominację republikanów do startu w wyborach prezydenckich Nikki Haley złożyła wniosek o ochronę służb Secret Service. Ma to związek z coraz częstszymi groźbami, jakie otrzymuje. Obecnie Haley korzysta z ochrony prywatnej.

W poniedziałkowej rozmowie z "Wall Street Journal" Nikki Haley poinformowała, że złożyła wniosek o ochronę przez funkcjonariuszy Secret Service z powodu coraz częstszych gróźb, jakie - jak twierdzi - otrzymuje. Haley jest jedyną rywalką Donalda Trumpa w prawyborach Partii Republikańskiej i walczy z nim o nominację, by wystartować w wyborach prezydenckich w USA w listopadzie.

Rywalka Trumpa chce ochrony Secret Service

"WSJ" podaje, że wniosek o ochronę trafił do władz federalnych. Decyzję o przyznaniu ochrony przez Secret Service podejmuje sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego po konsultacjach. Nie ma określonej grupy, która kwalifikuje się do ochrony albo nie byłaby do niej uprawniona. Agenci Secret Service często zapewniają jednak ochronę głównym kandydatom zarówno w wyborach powszechnych, jak i prawyborach.

Tego, na czym dokładnie miały polegać groźby wysyłane do kontrkandydatki Trumpa, nie doprecyzowano. - Mieliśmy wiele problemów. Ale nie powstrzyma mnie to przed dalszym robieniem tego, co muszę zrobić - przyznała Haley w rozmowie z "WSJ".

Gazeta przypomina jednak, że podczas jednego z wieców w zeszłym tygodniu nieznana kobieta próbowała się wedrzeć na scenę, z której przemawiała Haley, ale została powstrzymana przez prywatną ochronę polityczki. Podczas innych wydarzeń również pojawiały się grupy jej przeciwników, niezadowolonych z jej poparcia dla Ukrainy i Izraela. Na przełomie roku odnotowano też co najmniej dwie sytuacje, w których ktoś celowo złożył fałszywe zawiadomienie o rzekomym przestępstwie w domu Haley, by sprowadzić tam policję. Według wielu ekspertów jest to forma zastraszania lub nękania, coraz częściej stosowana do atakowania znanych osób, m.in. przeciwników Trumpa.

W związku tymi sytuacjami zwiększono poziom bezpieczeństwa podczas wydarzeń, w których Haley uczestniczy, w tym liczbę jej prywatnych ochroniarzy. Pojawia się tam także policja. - Gdy robisz coś takiego, dostajesz groźby. Taka jest rzeczywistość - tłumaczyła Haley dziennikarzom po wiecu w Columbii w stanie Karolina Południowa w zeszłym tygodniu.

Autor:pb//az

Źródło: Wall Street Journal, Reuters