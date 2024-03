Władza chce wglądu w rozmowy obywateli. Dyktator zmienia przepisy

Rozmowy bez tajemnic

W założeniu nowa ustawa ma przyczynić się do usprawnienia "szybkiej, dostępnej dla każdego nikaraguańskiego użytkownika łączności telefonicznej". Uwagę mediów zwraca jednak głównie jeden z proponowanych artykułów. Zobowiązuje on operatorów usług telekomunikacyjnych i audiowizualnych do przekazywania władzom państwowym za pośrednictwem regulacyjnego organu Telcor "wszystkich interesujących je informacji", w tym danych statystycznych i geolokalizacyjnych. Nakłada również na operatorów usług telefonicznych obowiązek "wyrażania zgody na inspekcje", przy czym "jeśli będzie te nieodzowne, inspektorzy mogą korzystać z pomocy Policji Narodowej".

Cytowany przez antyrządowy dziennik "La Prensa" ekspert Eliseo Núñez Morales zwraca uwagę, że zawarte w dokumencie przepisy są na tyle ogólne, że mogą pozostawić rządzącym furtkę do pozyskania nawet informacji o tym, co dana osoba ogląda w telewizji, lub co wyszukuje w internecie. Mogą one również dawać możliwość wglądu do tego, z kim komunikuje się dana osoba. Według analityka, taki ruch Ortegi to zapowiedź bardziej rygorystycznego podejścia w poszukiwaniu "zdrajców" w swoich własnych kręgach - w policji, armii i wśród urzędników.