Poszukiwany przez Interpol terrorysta na zaprzysiężeniu prezydenta Nikaragui

Rezaji chce "zniszczyć amerykański imperializm"

- Kiedy dotarły do nas groźby skierowane do Nikaragui przez USA, zrozumieliśmy, że musimy tu być, by zapewnić was o trwałości sojuszu Iranu i Nikaragui - powiedział Rezaji w przemówieniu wygłoszonym z okazji inauguracji.