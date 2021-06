Mieli działać "przeciwko suwerenności" kraju. Ortega rozprawia się z opozycyjnymi konkurentami

Na pięć miesięcy przed zaplanowanymi na listopad wyborami sprawujący dyktatorskie rządy prezydent Nikaragui Daniel Ortega przystąpił do decydującej fazy demontażu struktur politycznych opozycji. Nikaraguańskie służby w ciągu ostatniego tygodnia zatrzymały już kilkoro potencjalnych kontrkandydatów 75-letniego przywódcy, który zamierza ubiegać się o kolejną kadencję.

W ciągu niespełna tygodnia i zaledwie na pięć miesięcy przed zbliżającymi się wyborami nikaraguańska policja zatrzymała siedmiu wpływowych liderów opozycji. Ostatnim zatrzymanym jest lider Koalicji Narodowej Jose Bernard Pallais Arana. Według służb działał on "przeciwko niezależności, suwerenności i samostanowieniu" państwa.

Te same zarzuty skierowano pod adresem innych opozycjonistów. Czworo z nich - Felixa Maradiagę, Juana Sebastiana Chamorro Garcię, Jose Adana Aguerriego oraz Violetę Granerę - zatrzymano we wtorek. Wcześniej służby aresztowały byłego ambasadora Nikaragui w Waszyngtonie, Artura Cruza Sequeirę, oskarżonego o "działalność przestępczą".

Aresztowania "wymagają pilnej reakcji międzynarodowej"

Biuro do spraw Półkuli Zachodniej Departamentu Stanu USA wydało w środę oświadczenie, iż najnowsze aresztowania w Nikaragui "wymagają pilnej reakcji międzynarodowej". Tego samego dnia Stany Zjednoczone ogłosiły na stronie internetowej Departamentu Skarbu (Finansów) nałożenie sankcji na czworo obywateli Nikaragui, w tym Camilę Antonię Ortegę Murillo, córkę prezydenta. Sankcjami objęto też Leonarda Ovidio Reyesa Ramiresa, Edwina Ramona Castro Riverę i Julia Modesto Rodriqueza Balladaresa.

Tymczasem sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zwrócił się w środę do rządu Nikaragui o zwolnienie aresztowanych przywódców opozycji i przywrócenie im praw politycznych. - Sekretarz generalny jest bardzo zaniepokojony przeprowadzonymi ostatnio aresztowaniami, jak również unieważnieniem kandydatur wyborczych przywódców opozycji w Nikaragui – oświadczył na codziennej konferencji prasowej rzecznik Guterresa, Stephane Dujarric. Wezwał on również władze Nikaragui do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie poszanowania praw człowieka.