Wywróciła się łódź na rzece Niger. Utonęło co najmniej 100 osób

Co najmniej 100 osób utonęło po tym, jak na rzece Niger wywróciła się przeładowana łódź - poinformowała agencja Associated Press. Wypadek wydarzył się w stanie Kwara w północno-środkowej części Nigerii, łodzią według informacji podanych przez władze płynęły osoby wracające z wesela.

