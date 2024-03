Do masowego porwania doszło w piątek rano w szkole w mieście Kuriga w centralnej Nigerii . To największe masowe porwanie w tym kraju od 2021 roku - podała agencja Reutera.

"Czekamy na to, co zrobi Bóg"

Rodzice porwanych winą obarczają lokalne władze i brak odpowiednich procedur bezpieczeństwa. - Nie wiemy, co robić. Czekamy na to, co zrobi Bóg. Moje dzieci to wszystko, co mam - powiedziała Fatima Usman, której dwójka dzieci została porwana.