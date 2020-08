Tanecznym krokiem pokonał przeciwności losu. Ubogi 11-latek z Nigerii ze stypendium słynnej szkoły w USA

Taneczne popisy bosego 11-letniego chłopca z Nigerii zobaczyło 15 milionów internautów. I tak staje się to, o czym marzył - przed nastolatkiem swoje drzwi otworzyła szkoła baletowa w Nowym Jorku. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Gdy zakłada baletki, zapomina o całym świecie. Przez chwilę przestaje być ubogim 11-latkiem, żyjącym w jednym z najbiedniejszych rejonów Nigerii. - Kiedy tańczę, to czuję, jakbym był na wierzchołku świata - mówi Anthony Nwesoma-Madu. Dzisiaj ten świat przed Anthonym stoi otworem, a dziecięce marzenia o wielkiej tanecznej karierze są na wyciągnięcie ręki.

Chłopiec miał być księdzem - chce być tancerzem baletowym. Chodzi do darmowej szkoły tańca dla ubogich dzieci. Nagranie z jego ćwiczeń zostało opublikowane w mediach społecznościowych, zrobiło w sieci furorę. Piruety w ulewnym deszczu zobaczyło ponad 15 milionów internautów.

- Ćwiczę wszędzie. Nasz nauczyciel zawsze powtarza, że trening czyni mistrza. Wiem, że popełniam błędy, ale staram się je naprawiać, by kiedyś wystąpić na dużej scenie - podkreśla Anthony Nmesoma-Madu.

Tanecznym krokiem pokonał przeciwności losu

O młodym tancerzu baletowym z Nigerii piszą media na całym świecie. Opublikowane w internecie nagranie dotarło do wykładowców słynnej nowojorskiej szkoły baletowej. Postanowili ufundować chłopcu roczne stypendium. W przyszłym roku Anthony piruety ma szlifować pod okiem profesjonalistów.

Tancerka i baletnica Emilia Cholewicka mówi, że w USA już 4-latki zaczynają przygotowania do szkoły baletowej. - U nas 9-latki, a ten chłopiec 11-letni - to jest program 5-6 klasy baletowej, czyli przeskoczył kilka lat europejskiej edukacji - dodaje. To talent, który robi wrażenie. - Często mówimy, że nam podłoga nie odpowiada, nie ma amortyzacji, złe drążki. A tu chłopak na ubitej ziemi, na boso robi piruety - podkreśla.