Napastnicy zaatakowali ich, gdy spali. Porwani licealiści po 10 dniach odzyskali wolność

Do ataku doszło 17 lutego o godz. 3 nad ranem w Kagarze oddalonym o 260 kilometrów na północny zachód od stolicy Nigerii - Abudży. Napastnicy wdarli się do internatu i porwali śpiących tam uczniów. Mieli na sobie wojskowe mundury i maski na twarzy. W chwili ataku na terenie placówki przebywało 650 uczniów. Jak podała agencja Reutera, jeden z nich został zabity podczas ataku.

Ponad 300 uczennic wciąż nieodnalezionych

Nigeria żyje też świeżą sprawą porwania 317 uczennic szkoły średniej w stanie Zamfara w północno-zachodniej części kraju. Do uprowadzenia doszło w piątek. Zdaniem lokalnej policji dziewczęta mogą być więzione w jednej z baz napastników.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Jangebe, w internacie państwowego gimnazjum dla dziewcząt. Uzbrojeni napastnicy mogli ukryć uczennice w pobliskim lesie Rugu, który rozpościera się na terenie stanów Zamfara, Katsina, Kadunga i Niger, gdzie bandy mają swoje obozy. - Mamy informacje, że przemieszczono je do lasu. Szukamy ich z największym zaangażowaniem i ostrożnością - powiedział podczas konferencji prasowej komisarz policji w stanie Zamfara Abutu Yaro.

Uprowadzenia uczniów stają się coraz powszechniejsze

Porywanie uczniów dla okupu lub dla zademonstrowania, że zachodni model edukacji jest sprzeczny z tradycyjnymi wartościami muzułmańskimi, jest częstym zjawiskiem w Nigerii. Niegdyś było to wyłączną domeną Boko Haram i innych islamistycznych grup. W grudniu dżihadyści uprowadzili ponad 350 uczniów ze szkoły w północnym stanie Katsina. Wojsko uwolniło większość spośród tej grupy, która doświadczyła brutalnej przemocy i strachu.

Z czasem porwaniami zajęły się też zwykłe gangi, które liczą na wysoki okup. Zjawisko to stało się nagminne, co z kolei rodzi pytania o zdolność prezydenta Muhammadu Buhariego do stawienia czoła temu procederowi. Tym bardziej, że ostatnie ataki - jak argumentuje opozycja - wskazują na coraz wyższy profesjonalizm porywaczy.