Co najmniej 28 z niemal 300 porwanych uczniów jednej ze szkół w Nigerii uciekło porywaczom - przekazał gubernator nigeryjskiego stanu Kaduna w rozmowie z BBC. Do porwania doszło w czwartek. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat uczestniczyły w porannym apelu, kiedy na boisko szkolne wjechało na motocyklach kilkudziesięciu uzbrojonych mężczyzn. W wyniku ran postrzałowych zmarł jeden z uczniów. W sobotę miało miejsce kolejne porwanie.