Tuż po starcie pilot zgłosił problemy z silnikiem, kilka minut później doszło do katastrofy. Nikt nie przeżył

Mały samolot pasażerski, należący do nigeryjskich sił powietrznych, rozbił się w stolicy kraju Abudży niedługo po starcie, podczas awaryjnego lądowania - donosi agencja Reutera. Jak przekazało wojsko, zginęło siedem osób, czyli wszyscy obecni na pokładzie.

Do katastrofy doszło w niedzielę na międzynarodowym lotnisku im. Nnamdiego Azikiwe w stolicy Nigerii. Mały samolot pasażerski, należący do nigeryjskiego wojska, leciał z Abudży do miasta Minna, położonego około 110 kilometrów na północny zachód od stolicy kraju. Jak donosi miejscowy portal Vanguard, pilot zgłosił problemy z silnikiem o godzinie 10.39, niedługo po starcie. Maszyna rozbiła się podczas próby awaryjnego lądowania dziewięć minut później.