Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zaatakowali szkołę. Kilkadziesiąt dzieci uprowadzonych

Nigeria. Szkoła w stanie Borno (zdjęcie ilustracyjne)
Nigeria. Uczniowie opuszczają szkołę w związku z atakiem na placówkę w Papiri
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Sally Hayden/SOPA Images/LightRocket/Getty Images
W ataku islamskich bojowników na szkołę w Nigerii porwanych zostało co najmniej 42 uczniów - przekazał przedstawiciel władz.

Jak poinformowali w piątek mieszkańcy, uzbrojeni napastnicy wkroczyli do szkoły podstawowej i gimnazjum Mussa w obszarze samorządowym Askira-Uba około godziny 9 rano czasu miejscowego. Do porwania uczniów doszło w trakcie zajęć.

Miejscowy senator Ali Ndume przekazał w oświadczeniu, że władze szkoły poinformowały go o porwaniu 32 uczniów z placówki i schwytaniu kolejnych 10 w znajdujących się w pobliżu domach.

Jak podaje agencja Reuters, nigeryjska policja i wojsko nie odpowiedziały jeszcze na prośbę o komentarz.

Zamknięto szkoły dla milionów ludzi. Po dwóch miesiącach ogłoszono, kiedy je otworzą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zamknięto szkoły dla milionów ludzi. Po dwóch miesiącach ogłoszono, kiedy je otworzą

Stan Borno ogarnięty rebelią

Borno - graniczące z Kamerunem, Czadem i Nigrem - to obszar, który pozostaje ogarnięty rebelią islamistycznej grupy bojowników Boko Haram od ponad 15 lat.

Chociaż do piątkowego ataku wciąż nie przyznała się żadna grupa, Boko Haram dokonywało podobnych porwań w przeszłości. Między innymi w 2014 roku, gdy doszło do porwania ponad 270 dziewcząt w mieście Chibok w stanie Borno, co wywołało oburzenie na całym świecie. Od tamtej pory nie doszło w tamtym regionie do porwania na terenie szkoły.

OGLĄDAJ: "Wiza od pana C.". Tak w Nigerii zdobywali polską wizę
pc

"Wiza od pana C.". Tak w Nigerii zdobywali polską wizę

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
29 min
janusz kowalski i grzegorz lakomski
Biuro widmo za 300 tysięcy. "Tam nikogo nigdy nie ma"
Czarno na białym
35 min
shutterstock_1503082556
Komputer psuje oczy? Ekspert obala mit
Wywiad medyczny
26 min
pc
Wydanie z 13.05.2026
Polska i Świat
Udostępnij:
Tagi:
NigeriadziecidzieckoTerroryzmPrzemoc
Czytaj także:
Viktor Orban
Magyar odmawia Orbanowi. "Nie otrzyma jej"
Humbak Timmy
Humbak Timmy nie żyje. "Zadecydowała natura"
METEO
Amerykańscy żołnierze w Polsce
Dowódca tłumaczył się w Kongresie. "Policzek dla Polski"
Świat
jachty
Tajemnicze jachty w portach. Włoskie służby interweniują
BIZNES
Sokółka (woj. podlaskie), 14.12.2021. Miejscowość Sokółka przy granicy z Białorusią
Dostali miliony na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość mają zwrócić
Białystok
Drzewo spadło na samochód
Ogromne drzewo runęło na ulicę i luksusowy samochód
WARSZAWA
Mężczyzna okradł sklep jubilerski w Siedlcach
Groźne substancje w akcesoriach i tekstyliach. UOKIK wstrzymuje sprzedaż
BIZNES
Karol Nawrocki
Nieruchomości, oszczędności, kredyt. Oto majątek Nawrockiego
BIZNES
Pierwsze chwile bocianów
Wykluły się zaledwie wczoraj. Młode bociany na nagraniu
METEO
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła marszałka o posadę dla męża
WARSZAWA
Giewont, burza, zła pogoda
Po wypadku na Giewoncie. "Trzeba w odpowiednim miejscu powiedzieć sobie: dość"
METEO
Jeleń we Francji kręci się w kółko
Zauważyli dziwne zachowanie jelenia. Z czego wynika
METEO
15 min
Jarosław Kaczyński
Kaczyński przeciwny publikacji. "Wiele wie, tam może być wszystko"
Arkadiusz Wierzuk
spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem sztabu generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą
Nawrocki spotkał się z Kosiniakiem-Kamyszem i Kukułą
Polska
Mahmood podczas wielkiego finału Eurowizji 2019
Nie wygrały, ale przeszły do historii. Siedem hitów z Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Ulewy, burze, deszcz
Kolejne fronty przejdą nad Polską. Gdzie spadnie deszcz
METEO
Wypadek w miejscowości Atalin
Siła uderzenia wyrzuciła auto z drogi. Policja: do wypadku doszło w wyniku błędu kierowcy
WARSZAWA
Łosie na plaży w Helu
Łosie spacerowały po plaży. "Podeszły do wody, popływały chwilę"
METEO
Burza, pioruny
Gdzie jest burza? Front burzowy kroczy nad Polską
METEO
Łukasz Piebiak. Zdjęcie archiwalne
"Znam akta afery hejterskiej. Polecam lekturę tym, którzy wskazali Piebiaka do KRS"
Polska
Robert Lewandowski
Media: Lewandowski podjął decyzję. To tam zagra w przyszłym sezonie
EUROSPORT
Paczkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Dużo łatwiejsze zwroty. "Jeden przycisk, kilka kroków"
BIZNES
imageTitle
To dlatego Lewandowski wybrał ten kierunek transferowy
EUROSPORT
imageTitle
Klamka zapadła. Lewandowski żegna się z Barceloną
EUROSPORT
Przemysław Kral i Sylwester Suszek
Korzenie Zondacrypto i miliony za wyciszenie sprawy. "Nikt się nie skisi"
Michał Fuja, Joanna Rubin-Sobolewska
Policjant z zatrzymaną 55-latką
Opiekowała się starszym mężczyzną i wynosiła cenne przedmioty
Katowice
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
imageTitle
Piękne słowa Flicka o Lewandowskim. "Praca z nim to zaszczyt"
EUROSPORT
Kibice Pogoni próbowali zaatakować kibiców Falubazu
O krok od bójki na S3. Policja użyła siły, by zatrzymać kibiców dwóch klubów
Lubuskie
Jednym z największych problemów osób z atopowym zapaleniem skóry jest świąd
Nosiła w torebce metalowy grzebień. Świąd był nie do wytrzymania
Zuzanna Kuffel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica