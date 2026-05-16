Świat Zaatakowali szkołę. Kilkadziesiąt dzieci uprowadzonych

Nigeria. Uczniowie opuszczają szkołę w związku z atakiem na placówkę w Papiri

Jak poinformowali w piątek mieszkańcy, uzbrojeni napastnicy wkroczyli do szkoły podstawowej i gimnazjum Mussa w obszarze samorządowym Askira-Uba około godziny 9 rano czasu miejscowego. Do porwania uczniów doszło w trakcie zajęć.

Miejscowy senator Ali Ndume przekazał w oświadczeniu, że władze szkoły poinformowały go o porwaniu 32 uczniów z placówki i schwytaniu kolejnych 10 w znajdujących się w pobliżu domach.

Jak podaje agencja Reuters, nigeryjska policja i wojsko nie odpowiedziały jeszcze na prośbę o komentarz.

Stan Borno ogarnięty rebelią

Borno - graniczące z Kamerunem, Czadem i Nigrem - to obszar, który pozostaje ogarnięty rebelią islamistycznej grupy bojowników Boko Haram od ponad 15 lat.

Chociaż do piątkowego ataku wciąż nie przyznała się żadna grupa, Boko Haram dokonywało podobnych porwań w przeszłości. Między innymi w 2014 roku, gdy doszło do porwania ponad 270 dziewcząt w mieście Chibok w stanie Borno, co wywołało oburzenie na całym świecie. Od tamtej pory nie doszło w tamtym regionie do porwania na terenie szkoły.

