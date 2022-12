Doniesienia o przymusowej aborcji w Nigerii. Sekretarz generalny ONZ reaguje

ONZ zareagowała na doniesienia, jakoby w Nigerii wojsko dokonywało przymusowych i powszechnych aborcji. Sekretarz Generalny Antonio Guterres wezwał nigeryjskie władze do zbadania tej sprawy - poinformował rzecznik ONZ Stephane Dujarric.

"Sekretarz Generalny [Antonio Guterres - przyp. red.] z niepokojem przyjmuje do wiadomości zarzuty dotyczące systemowych i przymusowych aborcji, których zgodnie z doniesieniami dokonuje nigeryjska armia wobec kobiet i dziewcząt, które już wcześniej padły ofiarą Boko Haram" - napisał rzecznik ONZ Stephane Dujarric w piątek, w mailu wysłanym do Reutersa.

Systemowa, przymusowa aborcja. Oskarżenia pod adresem armii

Agencja poinformowała w środę, że nigeryjska armia co najmniej od 2013 roku prowadziła tajny, systematyczny i nielegalny program aborcyjny na północnym wschodzie kraju. Według relacji dziesiątków świadków i dokumentacji zweryfikowanej przez Reutera program ten obejmował przerywanie co najmniej 10 tysięcy ciąż pośród kobiet i dziewcząt, z których wiele zostało porwanych i zgwałconych przez islamskich bojowników.

"Wzywamy władze Nigerii do pełnego zbadania tych zarzutów i upewnienia się, że dojdzie do ich wyjaśnienia" - oświadczył rzecznik Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zwierzchnik sił zbrojnych Nigerii stwierdził w czwartek, że wojsko nie będzie prowadzić dochodzenia w sprawie raportu, tłumacząc, że nie jest on prawdziwy. Reuters zaznaczył, że rząd Nigerii nie ustosunkował się do raportu, a minister informacji tego kraju Lai Mohammed nie był osiągalny, aby skomentować wezwanie ONZ do przeprowadzenia śledztwa.