Nigeria. Armia pomyłkowo zabiła 85 mieszkańców wioski w atakach bombowych

Prezydent Nigerii Bola Tinubu nakazał we wtorek przeprowadzenie dochodzenia w sprawie weekendowego omyłkowego ataku bombowego, w wyniku którego zginęło co najmniej 85 osób, w tym kobiety i dzieci ze wsi Tundun Biri.

Co najmniej 85 mieszkańców nigeryjskiej wioski Tundun Biri zginęło, a 66 zostało rannych w omyłkowym ataku z powietrza, który przeprowadziła armia - podała we wtorek Narodowa Agencja Zarządzania Kryzysowego. Świadkowie twierdzą, że do ataku doszło w niedzielę, kiedy mieszkańcy kilku wiosek w regionie Kaduny zgromadzili się na obchodach religijnego muzułmańskiego święta - poinformowała agencja Reutera.