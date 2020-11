Co najmniej 110 osób zginęło w ataku na polu ryżowym. "Cały kraj cierpi z powodu tych bezsensownych zabójstw"

"Co najmniej 110 cywilów zostało zabitych, a znacznie więcej zostało rannych" w sobotnim ataku na polu ryżowym na północnym wschodzie Nigerii - poinformował w niedzielę przedstawiciel ONZ w tym kraju. Do tragedii doszło nieopodal Maiduguri, stolicy stanu Borno. Regionem tym od ponad dekady wstrząsa działalność dżihadystycznej organizacji Boko Haram. Na razie nikt nie przyznał się oficjalnie do sobotniego ataku. Prezydent kraju Muhammadu Buhari potępił atak i ocenił zabójstwa jako "szalone". W niedzielę odbył się pogrzeb zamordowanych.