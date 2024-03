Armia odeskortowała uczniów i nauczycieli do miasta Kaduna, stolicy stanu, gdzie zostaną zbadani przez lekarzy.

Rodziny robią wszystko, by ratować bliskich

Początkowo porwań dla okupu dokonywało islamistyczne ugrupowanie Boko Haram, ale z czasem dzieci zaczęły również uprowadzać różne grupy przestępcze. Na północy Nigerii jest to bardzo częste zjawisko, które zmusza rodziny i społeczności do oddawania ostatnich oszczędności, sprzedaży ziemi, bydła i zboża, by uratować swoich bliskich.