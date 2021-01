13-latek z Nigerii uwolniony. To za niego był gotów iść do więzienia dyrektor polskiego muzeum Auschwitz-Birkenau

13-letni Nigeryjczyk Omar Farouq, skazany w swoim kraju na 10 lat więzienia za bluźnierstwo, wyjdzie na wolność - orzekł w czwartek tamtejszy świecki sąd apelacyjny. Tym samym podważył decyzję sądu, który wymierzył chłopcu karę na podstawie prawa szariatu. O uwolnienie 13-latka od kilku miesięcy starał się dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński, który był skłonny odsiedzieć za chłopca część kary. "To wielkie zwycięstwo dla wszystkich Nigeryjczyków" - napisało po decyzji sądu muzeum.

Sprawa dotyczy 13-letniego Omara Farouqa, który w sierpniu ubiegłego roku został skazany na 10 lat więzienia i przymusowej pracy fizycznej po tym, gdy w trakcie bójki ze szkolnym kolegą użył słów uznanych za bluźniercze w odniesieniu do Allaha. Działo się to w stanie Kano na północy Nigerii, który jest w większości zamieszkały przez muzułmanów i gdzie obowiązuje prawo szariatu. Zgodnie z nim chłopiec był sądzony jako osoba dorosła, ponieważ osiągnął dojrzałość płciową.

Interwencje dyrektora Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

W starania o wolność dla 13-latka zaangażował się dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. We wrześniu zaapelował do prezydenta Nigerii Muhammadu Buhariego o ułaskawienie skazanego. Polak zadeklarował przy tym, że wspólnie z grupą wolontariuszy odbędzie wyrok za chłopca, jeśli nie zostanie on ułaskawiony.