Mija 10 lat od jednego z najgłośniejszych masowych uprowadzeń w historii Nigerii, kiedy to bojownicy Boko Haram porwali 276 dziewcząt ze szkoły w Chibok. Do dziś 82 z nich uznaje się za zaginione. Te, którym udało się uciec, opowiadają, przez co przeszły i jak wygląda ich życie po uwolnieniu z rąk porywaczy. - Jestem głęboko nieszczęśliwa - wyznaje jedna z ocalonych Nigeryjek.

W nocy z 14 na 15 kwietnia 2014 roku dżihadyści z Boko Haram, stawiający sobie za cel walkę z zachodnią edukacją, zaatakowali liceum w Chibok we wschodniej Nigerii. Uprowadzili z placówki 276 dziewcząt w wieku od 12 do 17 lat. Niektórym udało się uciec kilka godzin po porwaniu, wyskakując z ciężarówek, którymi je wieziono. Ostatecznie w ręce porywczy trafiło 219 uczennic.

Amina Ali uciekła z dwumiesięczną córką

Już po odzyskaniu wolności Amina Ali spotkała się z ówczesnym prezydentem Nigerii Muhammadu Buharim. Opisując przebieg tej rozmowy BBC, 27-letnia Nigeryjka podkreśliła, że obiecano jej wówczas lepsze życie. - (Prezydent mówił), że zaopiekuje się (porwanymi z Chibok) i wyśle nas do szkoły, nasze dzieci też - wspomina kobieta. Przyznaje jednak, że jej rzeczywistość jest odmienna od tego, co jej przyrzeczono.

Krytycznie działania rządu ocenia też inna rozmówczyni portalu, Rakiya Gali. Podobnie jak Amina Ali, ona też uciekła z kontrolowanego przez Boko Haram lasu z urodzonym tam dzieckiem. I podobnie jak Amina Ali, nie otrzymuje wsparcia na edukację. - Rząd jest wobec nas niesprawiedliwy. Wie, że wróciłyśmy z lasu (Sambisa) z dziećmi. Jeśli on nie może nam pomóc, to kto nam pomoże? - pyta.

Lisu: żałuję, że wróciłam

Saratu Dauda nie chciała opuszczać dżihadystów

Czas spędzony wśród bojowników podobnie ocenia Saratu Dauda. Rozmawiając z "The New York Times", 26-latka przekonuje, że miała tam zapewnione wszystko, czego potrzebowała, i była otoczona ludźmi, którzy "troszczyli się o siebie jak rodzina". Kobieta wyszła tam za jednego z członków ugrupowania. Przeszła też na islam i zmieniła imię na Aisha.

Czym jest Boko Haram?

Zgodnie z szacunkami organizacji The Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) w wyniku ataków Boko Haram tylko między 2009 a 2020 rokiem zginęło ponad 35 tysięcy osób. Działania członków bojówek obejmują: samobójcze zamachy bombowe, uprowadzenia, tortury, gwałty, przymusowe małżeństwa, rekrutację dzieci jako żołnierzy, a także ataki wymierzone w infrastrukturę rządową, tradycyjnych i religijnych przywódców oraz ludność cywilną - wylicza GCR2P.