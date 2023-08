Zamach stanu w Nigrze. Obalony prezydent z rodziną "pozbawiony jedzenia, prądu i opieki medycznej"

Mohamed Bazoum i jego rodzina od kilku dni pozbawieni są jedzenia, prądu i opieki medycznej - oświadczył w mediach społecznościowych szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który wyraził "głębokie zaniepokojenie pogarszającymi się warunkami", w jakich przetrzymywany jest obalony prezydent Nigru. Unijny polityk ponowił apel do junty, która przejęła władzę w tym kraju, o uwolnienie prawowitego szefa państwa.

Gotowość do ewentualnej interwencji

Jak przypomniała agencja Belga, Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) zapowiedziała, że spotka się w sobotę w Ghanie , aby omówić sytuację w Nigrze. Oddziały ECOWAS są w gotowości do ewentualnej interwencji w kraju, ale Sojusz chce najpierw spróbować rozwiązać sytuację pokojowo.

ECOWAS zapowiedział w czwartek po zwołanym w Abudży, stolicy Nigerii, szczycie, że zmobilizuje siły szybkiego reagowania, by przywrócić demokrację w Nigrze. Następnie wydano oświadczenie, że należy to zrobić "w sposób pokojowy". Sekretarz stanu USA Antony Blinken dodał, w wypowiedzi opublikowanej w nocy z czwartku na piątek, że USA wspierają ECOWAS w wezwaniach do przywróceniu porządku demokratycznego w Nigrze, podkreślając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa prezydentowi Bazoumowi.