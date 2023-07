Próba zamachu stanu w Nigrze. Armia: najważniejsze jest uniknięcie rozlewu krwi

Grupa oficerów przedstawiła się jako członkowie "Narodowej Rady Ocalenia Ojczyzny". - My, siły obrony i bezpieczeństwa zjednoczone w Narodowej Radzie Ocalenia Ojczyzny postanowiliśmy zakończyć rządy reżimu prezydenta Bazouma - oświadczył cytowany przez agencję AFP pułkownik Amadou Abdramane, który wystąpił w otoczeniu dziewięciu innych oficerów. Jako przyczyny podał "pogarszającą się sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa i złe rządy".

Armia poparła zamach stanu

"Armia była zmuszona zachować fizyczną integralność prezydenta i jego rodziny oraz uniknąć śmiertelnej konfrontacji, która mogłaby doprowadzić do rozlewu krwi i wpłynąć na bezpieczeństwo ludności" - napisano w oświadczeniu podpisanym przez szefa sztabu armii.

Prezydent Bazoum i minister spraw zagranicznych Hassoumi Massoudou wezwali siły demokratyczne Nigru do przeciwstawienia się zamachowi. Bazoum zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym obiecał chronić "z trudnem zdobyte" demokratyczne osiągnięcia kraju, który jest najważniejszym sojusznikiem zachodnich mocarstw pomagających w walce z dżihadystyczną rebelią w regionie Sahelu. Zachodni obserwatorzy twierdzą, że sytuacja w kraju jest niejasna.

Blinken: to bez wątpienia próba zdobycia władzy siłą

Wcześniej z prezydentem rozmawiał telefonicznie sekretarz stanu USA Antony Blinken , który poinformował go o "niewzruszonym poparciu Stanów Zjednoczonych dla niego i demokracji w Nigrze". Blinken podkreślił, że "dalsza współpraca" gospodarcza i w dziedzinie bezpieczeństwa z USA "zależy od utrzymania rządów demokracji i przestrzegania praw człowieka ".

- Czy jest to zamach stanu, czy nie, nie mogę powiedzieć. To jest sprawa dla prawników. Ale jest to bez wątpienia próba zdobycia władzy siłą i złamania konstytucji - ocenił.