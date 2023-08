Wojsko stworzyło w Nigrze nowy rząd. Przywódcy puczu zostali ministrami

Junta, która pod koniec lipca za pomocą przewrotu wojskowego przejęła władzę w Nigrze, sformowała w nocy ze środy na czwartek nowy rząd. Składa się on z 21 osób. Trzech przywódców puczu objęło funkcje ministrów obrony, spraw wewnętrznych i sportu - powiadomiła agencja Reutera.

Samozwańcze władze Nigru podjęły tę decyzję przed planowanym w czwartek w stolicy Nigerii, Abudży, szczytem Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS). Przywódcy krajów ECOWAS spotkają się, by wypracować plan działania wobec sytuacji w Nigrze. Może on obejmować również interwencję wojskową, chociaż przedstawiciele organizacji podkreślają, że takie rozwiązanie to ostateczność - zauważył Reuters.