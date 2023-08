Rosną obawy o bezpieczeństwo prezydenta. Je suchy makaron by przeżyć w izolacji

Jesteśmy bardzo zmartwieni zdrowiem, bezpieczeństwem osobistym i bezpieczeństwem rodziny prezydenta Nigru Mohameda Bazouma - przekazał rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. Odsunięty od władzy prezydent znajduje się w izolacji, gdzie ma być pozbawiony dostępu do bieżącej wody, prądu, leków i żywności.

Obawy o stan zdrowia prezydenta wyraził także sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres. W jego imieniu rzecznik ONZ przekazał w środę, że Guterres jest zaniepokojony doniesieniami o "opłakanych warunkach życia" prezydenta Nigru i jego rodziny oraz ich bezpieczeństwem. - Po raz kolejny wzywa do jego natychmiastowego, bezwarunkowego uwolnienia i przywrócenia na stanowisko głowy państwa - dodał.

Prezydent Nigru w izolacji

Wcześniej w środę Nigerska Partia na rzecz Demokracji i Socjalizmu (PNDS-Tarayya), której przewodniczy Mohamed Bazoum, poinformowała, że polityk i jego rodzina są przetrzymywani w "okrutnych" i "nieludzkich" warunkach w rezydencji prezydenckiej w Niamey. Przekazano, że nie mają oni dostępu do bieżącej wody, elektryczności, świeżych produktów żywnościowych, ani lekarza. Partia wezwała też do międzynarodowej solidarności na rzecz uwolnienia prezydenta.

Tego samego dnia informacje na temat swojej izolacji przekazał również sam prezydent, który pozostaje w kontakcie ze światem zewnętrznym poprzez urządzenia telekomunikacyjne. W wiadomościach wysłanych do swojego przyjaciela, które za zgodą polityka opisuje CNN, przyznał, że od ostatniego piątku jest "pozbawiony wszelkiego kontaktu z ludźmi". Podkreślił, że nikt nie dostarcza mu świeżego jedzenia lub lekarstw i dodał, że z tego powodu zmuszony jest do jedzenia suchego makaronu i ryżu. Potwierdził też, że nie ma dostępu do elektryczności.