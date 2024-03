Niger. "Kreml zdobył kolejny przyczółek w regionie Sahelu"

Stosunki między Nigrem i Stanami Zjednoczonymi pogorszyły się w lipcu ubiegłego roku, kiedy to nigerskie wojsko obaliło demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazouma . Był on uznawany za jednego z ostatnich prozachodnio nastawionych przywódców w Afryce Subsaharyjskiej. Dwa dni później generał Abdourahamane Tchiani, dowodzący od 2011 roku Gwardią Prezydencką, ogłosił się nową głową państwa.

Stany Zjednoczone uznały to za zamach stanu i wycofały z Nigru znaczną część swojego liczącego 1100 żołnierzy kontyngentu wojskowego - w grudniu, w liście do Kongresu, prezydent Joe Biden pisał, że w Nigrze pozostawało nadal 648 żołnierzy. W tym samym czasie, po 10 latach prób przeciwdziałania przez Francję dżihadystom w Sahelu (obszar wzdłuż południowych obrzeży Sahary - red.), Niger opuścili też ostatni żołnierze francuscy .

Za to w styczniu zacieśnienie współpracy wojskowej z Nigrem ogłosiło Ministerstwo Obrony Rosji. "Wśród amerykańskich urzędników wojskowych pojawiają się obawy, że wraz ze wzrostem obecności Rosji w Nigrze Kreml zdobył kolejny przyczółek w regionie Sahelu, a Zachód traci swoje wpływy" - pisze CNN, powołując się na dobrze poinformowane źródło w wojsku.

Czemu junta stawia na Kreml? "Rosja może zaoferować sprzedaż własnej broni i sprzętu bez stawiania warunków poszanowania praw człowieka i prawa międzynarodowego, jak robią to Stany Zjednoczone" - CNN cytuje anonimowego urzędnika. Do tego może dostarczyć ją szybko, szybciej niż USA. Co chce w zamian? "W zamian Rosja czerpie korzyści z zasobów naturalnych regionu, w tym z kopalni złota w Nigrze" - odpowiada inne źródło CNN.