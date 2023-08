Junta chce postawić obalonego prezydenta przed sądem za "zdradę stanu"

Abdramane stwierdził również, że junta "potępia nielegalne, nieludzkie i poniżające" sankcje zastosowane wobec Nigru przez państwa Wspólnoty Gospodarczej Krajów Afryki Zachodniej (ECOWAS). Dodał, że mają one istocie na celu "pozbawienie kraju żywności, lekarstw i energii elektrycznej".

Zamach stanu w Nigrze

Do zamachu stanu w Nigrze doszło 26 lipca. Generał Abdourahamane Tchiani, od 2011 roku szef Gwardii Prezydenckiej, ogłosił się dwa dni później nowym przywódcą kraju.

ZOBACZ TEŻ: Co się dzieje w Nigrze i jakie ma to znaczenie dla reszty świata, w tym Europy 7 sierpnia przywódcy puczu mianowali nowego premiera. Został nim Ali Mahamane Lamine Zeine, członek nigerskiego rządu obalonego w 2010 roku. Tego samego dnia w Niamey gościła p.o. zastępcy sekretarza stanu USA Victoria Nuland, która przeprowadziła "szczere i trudne" rozmowy z przedstawicielami junty. Jej prośba o spotkanie z Bazoumem została odrzucona, podobnie jak sugestie dotyczące przywrócenia demokratycznego porządku w kraju.

30 lipca kraje ECOWAS oraz Czad wydały oświadczenie, w którym postawiły juncie ultimatum - jeśli do władzy nie powróci prezydent Bazoum, wobec Nigru zostaną wprowadzone sankcje gospodarcze. ECOWAS zagroził też nowym nigerskim władzom użyciem siły. W odpowiedzi rządy Mali i Burkiny Faso, które także doszły do władzy w wyniku zamachu stanu, zadeklarowały, że interwencja militarna w Nigrze byłaby równoznaczna z wypowiedzeniem wojny również tym państwom.

We wtorek 8 sierpnia nigerska junta sprzeciwiła się przybyciu do kraju kolejnej delegacji ECOWAS, pragnącej negocjować powrót do władzy Bazouma.