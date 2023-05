Nigel Farage zaskakująco o "rozwodzie" z Unią Europejską: brexit się nie udał

Farage: brytyjscy politycy są tak samo bezużyteczni, jak komisarze w Brukseli

Farage powiedział, że nie wyklucza powrotu do polityki, choć nie jest to na szczycie jego listy spraw do zrobienia. Dodał, że rządząca Partia Konserwatywna zawiodła w kwestii brexitu bardzo mocno.

Rzecznik premiera o "korzyściach płynących z brexitu"

Nawiązał do wtorkowego spotkania Sunaka z rolnikami i zauważył, że choćby w tej dziedzinie gospodarki "mówimy o niektórych korzyściach płynących z odejścia od biurokratycznego limitu, który kierował pieniądze w stronę największych właścicieli ziemskich, gdzie 50 procent (pieniędzy) trafiało do największych 10 procent (posiadaczy)".

Czołowy orędownik brexitu

Nigel Farage postulował wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE już od początku lat 90. Choć nigdy nie dostał się do Izby Gmin, to pełniąc rolę czołowego eurosceptyka i krytyka Unii Europejskiej, okazał się jednym z najbardziej wpływowych brytyjskich polityków ostatnich dekad.

W dużej mierze to on przyczynił się do tego, że w czerwcu 2016 roku 52 proc. biorących udział w referendum opowiedziało się za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE, co formalnie nastąpiło 31 stycznia 2020 roku. Dwa lata temu zawiesił czynną karierę polityczną i zajmuje się głównie prowadzeniem programu w stacji telewizyjnej GB News.