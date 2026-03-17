"Nieznany pocisk" uderzył w tankowiec. Kolejne fale ataków na Bliskim Wschodzie

Nieznany pocisk uderzył w tankowiec w pobliżu portu Fudżajra
Nieznany pocisk uderzył w tankowiec niedaleko portu Fudżajra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - przekazał Reuters, powołując się na brytyjskie służby morskie. Kolejne państwa w regionie Zatoki Perskiej poinformowały o przechwyceniu pocisków i dronów nad swoim terytorium, a siły zbrojne Izraela rozpoczęły nową falę ataków na Liban i Iran.

Brytyjska agencja United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) podała, że uderzenie spowodowało "drobne uszkodzenia strukturalne" kadłuba tankowca. Służby podkreśliły, że "nie odnotowano żadnych obrażeń wśród załogi", a sam incydent nie pociągnął za sobą skutków dla środowiska, co wyklucza wyciek ropy do morza. Agencja zaleciła jednostkom znajdującym się w tym obszarze "zachowanie ostrożności" i zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań.

To kolejne niebezpieczne zdarzenie w regionie cieśniny Ormuz. Według statystyk UKMTO, od 1 marca zaatakowano lub zgłoszono incydenty z udziałem 20 statków handlowych, w tym dziewięciu tankowców. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) odnotowała w tym samym czasie 16 incydentów, z czego osiem dotyczyło jednostek transportujących paliwa - informowała w poniedziałek agencja AFP.

Przechwycone pociski w krajach Zatoki Perskiej

Z kolei we wtorek nad ranem ministerstwo obrony w Dausze oficjalnie potwierdziło, że katarskie siły zbrojne "przechwyciły atak rakietowy" wycelowany w to państwo.

Podobne działania podjęły Emiraty. "Głośne dźwięki to efekt działania systemów obrony powietrznej, które przechwytują nadlatujące pociski i drony" - poinformował resort obrony ZEA, wskazując na agresję ze strony Iranu.

Wybuchy nastąpiły krótko po tym, jak na telefony mieszkańców obu miast dotarły alerty nakazujące "natychmiastowe udanie się do bezpiecznych miejsc" oraz trzymanie się z dala od okien i szklanych fasad.

Również ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o zestrzeleniu nad wschodnią częścią królestwa łącznie dwunastu wrogich bezzałogowców. Z kolei rzecznik Gwardii Narodowej Kuwejtu potwierdził unieszkodliwienie drona w ramach "bieżących działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa i ochronę kluczowych obiektów".

Kolejna fala ataków Izraela na Iran i Liban

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały we wtorek o świcie o rozpoczęciu "szerokiej" fali ataków na cele w Teheranie oraz w Bejrucie. Operacja jest reakcją na wcześniejszy, skoordynowany ostrzał rakietowy terytorium Izraela przeprowadzony przez Iran i Hezbollah.

W komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram izraelskie dowództwo oświadczyło, że uderza w kluczową "infrastrukturę reżimu terrorystycznego" w stolicy Iranu. Równolegle celem nowej fali gwałtownych nalotów stały się obiekty wojskowe i infrastruktura należące do Hezbollahu w Libanie.

Decyzja o jednoczesnym bombardowaniu obu stolic zapadła po zintensyfikowaniu ataków na państwo żydowskie. Zarówno władze w Teheranie, jak i sponsorowany przez Teheran Hezbollah potwierdziły wcześniej, że ich ostatnie uderzenia rakietowe i działania ofensywne przeciwko Izraelowi były "skoordynowane" - wyjaśnia portal Times of Israel.

Izrael "zniszczył samolot przywódcy"

Izrael "zniszczył samolot przywódcy"

Izrael rozpoczął "ukierunkowane operacje lądowe"

Izrael rozpoczął "ukierunkowane operacje lądowe"

Atak na Iran i konflikt na Bliskim Wschodzie

Po tym, jak 28 lutego Izrael i USA rozpoczęły bombardowania Iranu, żegluga w cieśninie Ormuz została poważnie zakłócona. Irańskie władze wprowadziły blokadę szlaku, a ponadto wielu armatorów unika tej trasy ze względów bezpieczeństwa.

Znaczące ograniczenie transportu ropy naftowej przez cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach przechodzi ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie.

Z kolei libański Hezbollah zaatakował na początku marca Izrael, włączając się w konflikt i wciągając w wojnę Liban. Hezbollah ostrzeliwuje północ Izraela, który prowadzi masowe naloty na różne części Libanu. Izrael ogłosił w poniedziałek rozpoczęcie ograniczonej ofensywy na południe Libanu, które już wcześniej było atakowane przez siły lądowe.

Opracował Mikołaj Stępień /lulu

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mapy Google

Czytaj także:
Budynek liceum w centrum miasta ostrzelany z wiatrówki (zdjęcie ilustracyjne)
Uprowadzony mężczyzna miał wziąć kredyt, trzy osoby w areszcie
Kraków
Tragiczny wypadek pod Rawiczem, nie żyje 19-latek
Samochód dosłownie zrównał przystanek autobusowy z ziemią. Przód auta praktycznie zniknął
Poznań
Ali Laridżani
Atak na irańskiego lidera. Sprawdzają, czy żyje
Świat
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
BIZNES
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Udawała opozycjonistkę z PRL. Sąd skazał kobietę
Olsztyn
shutterstock_2277759143_1
Zielono ci? Quiz na Dzień Świętego Patryka
Quizy
Tornado
Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"
METEO
Konkurs w recytacji rozwinięcia liczby Pi na Politechnice Krakowskiej
Student recytował z pamięci liczbę Pi. Mówił przez prawie 40 minut
Kraków
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
WARSZAWA
Usłyszał już zarzuty
Uciekał, potem szarpał się z policjantami, na koniec potężnie uderzył się w głowę
Rzeszów
Zbigniew Ziobro z bronią za paskiem. Marzec 2023
Ziobro "rozbrojony"
Patryk Michalski
imageTitle
Kowalski zaskoczył faworyta. Później nie miał szans
Najnowsze
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum Łodzi
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum miasta
Łódź
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w ciężarówkę. Zamknięty fragment A2
WARSZAWA
imageTitle
Alarm po skokach. "Grozi nam utrata Pucharu Świata"
EUROSPORT
Sieć energetyczna na Kubie uległa gigantycznej awarii
Padła sieć energetyczna na Kubie
Świat
Most graniczny w Narwie, estońskim mieście na granicy z Rosją
Wraca "scenariusz narwiański". Rosja prowokuje sąsiada
Świat
Izraelskie naloty doprowadziły do wysiedlenia dodatkowych 800 tysięcy osób
Unia Europejska szykuje się na falę migracji
Jakub Loska
imageTitle
Kuriozalny wypadek. "To nie żart"
EUROSPORT
Zniszczenia w Teheranie
"Po zakończeniu tej fazy Iran będzie gnił"
Polska
imageTitle
Iran jednak chce na mundial. Ale pod jednym warunkiem
EUROSPORT
Parking przy Ośrodku Namysłowska
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
WARSZAWA
Policja
Wyszedł z domu i nie wrócił. Tragiczny finał poszukiwań 25-latka
Łódź
Szczątki irańskich rakiet w Jerozolimie
Pociski w pobliżu świętych miejsc. "Odłamki spadły na Bazylikę Grobu Pańskiego"
Świat
Solino
Protest głodowy w polskiej kopalni. Cztery osoby z 250
Kujawsko-Pomorskie
Kuba. Kobieta pcha Fiata 126 w Hawanie
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"
BIZNES
Riomaggiore Wlochy AdobeStock_289252916
Poślizgnęła się na skałach. Zginęła 25-letnia Polka
METEO
Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze. Zareagowali świadkowie
WARSZAWA
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica