"Niezidentyfikowany obiekt powietrzny" nad Polską. Reakcja ukraińskiego lotnictwa

To jeszcze jeden znak i sygnał dla naszych partnerów, by wzmocnić Ukrainę niezbędną ilością środków, byśmy stali się tarczą pomiędzy agresorem i Europą - powiedział w piątek rzecznik sił powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat, komentując naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt lecący z terytorium Ukrainy.

Jak stwierdził w piątek rzecznik sił powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat, "pojawienie się niezidentyfikowanego obiektu nad Polską, po rosyjskich atakach rakietowych na Ukrainę, to kolejny sygnał, że ukraińska obrona potrzebuje wzmocnienia".

- Jak widać, mamy do czynienia z potężnymi atakami, w powietrzu lata dużo wszystkiego i takie przypadki zdarzają się już nie po raz pierwszy. Dolatują nawet na terytorium Rumunii (…). To samo działo się na terytorium Polski w ubiegłym roku - powiedział rzecznik, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

- Przeciwnik atakuje nasze terytoria przygraniczne, w tym na zachodzie. W obwodzie lwowskim i iwano-frankowskim. To jeszcze jeden znak i sygnał dla naszych partnerów, by wzmocnić Ukrainę niezbędną ilością środków, byśmy stali się tarczą pomiędzy agresorem i Europą, by obronić i siebie i ich - podkreślił Ihnat.