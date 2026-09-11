Świat Niezapowiedziana wizyta Radosława Sikorskiego. "Dzień dobry z Kijowa" Aleksandra Sapeta |

Sikorski: Rosja nie może udawać, że jej działania nie mają wpływu na nasze bezpieczeństwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radosław Sikorski/X

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"Dzień dobry z Kijowa" - napisał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X w piątek rano. Do wpisu dołączył zdjęcie z dworca kolejowego, na którym widać, jak wita się z gospodarzami.

Dzień dobry z Kijowa. pic.twitter.com/QbblqcbTiQ — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 11, 2026 Rozwiń

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że wizyta jest "wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy". - Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę - podkreślił.

W piątek rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów. Alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych.