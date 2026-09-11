Niezapowiedziana wizyta Radosława Sikorskiego. "Dzień dobry z Kijowa"
"Dzień dobry z Kijowa" - napisał wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X w piątek rano. Do wpisu dołączył zdjęcie z dworca kolejowego, na którym widać, jak wita się z gospodarzami.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że wizyta jest "wyrazem wsparcia dla walczącej Ukrainy". - Im bardziej Rosja atakuje, tym bardziej trzeba wspierać Ukrainę - podkreślił.
W piątek rano, gdy Sikorski był już w Kijowie, ogłoszono tam najpierw żółty, a następnie czerwony alarm powietrzny. Żółty stopień oznacza atak dronów. Alarm czerwony oznacza zagrożenie zastosowania pocisków rakietowych.
Źródło: PAP