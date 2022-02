Minister obrony Izraela Beni Ganc rozpoczął niezapowiedzianą wizytę w Bahrajnie

Ogłaszając wizytę dopiero po przybyciu Beniego Ganca do stolicy Bahrajnu , Manamy, izraelskie ministerstwo obrony przekazało, że podpisze porozumienie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z Bahrajnem, który wraz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi znormalizował stosunki z Izraelem w 2020 roku.

Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwyciła w poniedziałek pocisk balistyczny wystrzelony przez Huti podczas wizyty prezydenta Izraela Icchaka Herzoga w tym kraju. Był to trzeci taki atak w ciągu dwóch tygodni - twierdzą Huti walczący z koalicją kierowaną przez Arabię Saudyjską , w skład której wchodzą również siły ZEA.

Informując o wizycie Ganca izraelskie ministerstwo obrony nie wspomniało o atakach Huti ani nie podało szczegółów dotyczących porozumienia w sprawie bezpieczeństwa z Bahrajnem, gdzie mieści się główna baza marynarki wojennej USA w Zatoce Perskiej. Stany Zjednoczone zapowiedziały wysyłanie myśliwców, by wspomóc Zjednoczone Emiraty Arabskie po atakach rakietowych.

Wizyta Ganca w Bahrajnie

Ganc poleciał do Bahrajnu samolotem transportowym izraelskich sił powietrznych, tym samym, który kiedy był własnością armii egipskiej, został użyty przez prezydenta Egiptu Anwara Sadata przy jego historycznej wizycie w Izraelu w 1977 roku.

We wrześniu Bahrajn gościł izraelskiego ministra spraw zagranicznych Jaira Lapida i była to wizyta na najwyższym szczeblu od czasu normalizacji stosunków w ramach tzw. porozumienia Abrahama, podpisanego przez Bahrajn, ZEA i Izrael we wrześniu 2020 roku. W ich ślady poszły następnie Sudan i Maroko, formalizując stosunki z Izraelem.