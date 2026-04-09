"Zamaskowani funkcjonariusze służb" weszli do niezależnej redakcji w Moskwie
"Nowaja Gazieta" poinformowała w czwartek, że zamaskowani funkcjonariusze służb pojawili się w jej biurze około południa czasu moskiewskiego (o godzinie 11 w Polsce). Redakcja zacytowała doniesienia propagandowego rosyjskiego portalu RIA, który twierdzi, że rewizje mogą być związane ze sprawą "nielegalnego wykorzystania danych osobowych".
Przekazano, że adwokaci nie zostali dopuszczeni do pomieszczeń redakcji, gdzie znajdowali się niektórzy pracownicy.
Portal Nowaja Gazieta.Jewropa, prowadzony przez grupę dziennikarzy, którzy wyjechali z Rosji, podał, że rewizję prowadzili funkcjonariusze Komitetu Śledczego.
Rosyjskie MSW oświadczyło, że 10 marca wszczęto sprawę karną na podstawie artykułu kodeksu karnego mówiącego o "nielegalnym wykorzystaniu, przekazaniu, zbieraniu i przechowywaniu informacji komputerowych zawierających dane osobowe". MSW utrzymuje, że śledczy ustalili, iż przy przygotowaniu niektórych artykułów i "materiałów o treści negatywnej wobec obywateli Rosji" korzystano z zasobów zawierających dane osobowe.
Niezależna gazeta blokowana
"Nowaja Gazieta" powstała na początku lat 90. XX wieku. Do inwazji rosyjskiej na Ukrainę była jednym z ostatnich niezależnych mediów w Rosji. W 2022 roku władze wymusiły zawieszenie wydawania papierowej edycji gazety, a w lutym 2023 roku tytuł ostatecznie stracił oficjalną licencję środka masowego przekazu.
Grupa dziennikarzy "Nowej Gaziety", która wyjechała z Rosji do krajów europejskich, założyła portal Nowaja Gazieta. Jewropa. W Rosji został on zablokowany na żądanie prokuratury generalnej. Własny projekt, o nazwie "Nowaja Rasskaz-Gazieta", prowadzili dziennikarze "Nowej Gaziety", którzy zostali w kraju, jednak on również został zablokowany po zaledwie kilku dniach działalności.
Redaktor naczelny gazety, Dmitrij Muratow, został laureatem pokojowej Nagrody Nobla w 2021 roku.
Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl
