Świat "Zamaskowani funkcjonariusze służb" weszli do niezależnej redakcji w Moskwie

Moskiewski sąd podjął decyzję w sprawie rejestracji "Nowej Gaziety". Nagranie z września 2022 roku

"Nowaja Gazieta" poinformowała w czwartek, że zamaskowani funkcjonariusze służb pojawili się w jej biurze około południa czasu moskiewskiego (o godzinie 11 w Polsce). Redakcja zacytowała doniesienia propagandowego rosyjskiego portalu RIA, który twierdzi, że rewizje mogą być związane ze sprawą "nielegalnego wykorzystania danych osobowych".

❗️ Силовики пришли с обыском в редакцию «Новой газеты» в Москве



Сотрудники спецслужб пришли в редакцию около 12 часов дня и начали следственные действия, сообщили в «Новой газете».



«Мы не знаем причину — адвокатов редакции не пускают в офис на Потаповском, где также находится… — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) April 9, 2026 Rozwiń

Przekazano, że adwokaci nie zostali dopuszczeni do pomieszczeń redakcji, gdzie znajdowali się niektórzy pracownicy.

Portal Nowaja Gazieta.Jewropa, prowadzony przez grupę dziennikarzy, którzy wyjechali z Rosji, podał, że rewizję prowadzili funkcjonariusze Komitetu Śledczego.

Rosyjskie MSW oświadczyło, że 10 marca wszczęto sprawę karną na podstawie artykułu kodeksu karnego mówiącego o "nielegalnym wykorzystaniu, przekazaniu, zbieraniu i przechowywaniu informacji komputerowych zawierających dane osobowe". MSW utrzymuje, że śledczy ustalili, iż przy przygotowaniu niektórych artykułów i "materiałów o treści negatywnej wobec obywateli Rosji" korzystano z zasobów zawierających dane osobowe.

Niezależna gazeta blokowana

"Nowaja Gazieta" powstała na początku lat 90. XX wieku. Do inwazji rosyjskiej na Ukrainę była jednym z ostatnich niezależnych mediów w Rosji. W 2022 roku władze wymusiły zawieszenie wydawania papierowej edycji gazety, a w lutym 2023 roku tytuł ostatecznie stracił oficjalną licencję środka masowego przekazu.

Grupa dziennikarzy "Nowej Gaziety", która wyjechała z Rosji do krajów europejskich, założyła portal Nowaja Gazieta. Jewropa. W Rosji został on zablokowany na żądanie prokuratury generalnej. Własny projekt, o nazwie "Nowaja Rasskaz-Gazieta", prowadzili dziennikarze "Nowej Gaziety", którzy zostali w kraju, jednak on również został zablokowany po zaledwie kilku dniach działalności.

Redaktor naczelny gazety, Dmitrij Muratow, został laureatem pokojowej Nagrody Nobla w 2021 roku.

