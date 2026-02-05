Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nietypowa trasa rosyjskiego statku. "Czuwamy"

Rosyjskie statki u wybrzeży Sardynii
Rosyjski statek Sparta II transportuje uzbrojenie do Syrii. Nagranie z sierpnia 2022 roku
Źródło: Reuters Archiwum
Okręty i samoloty NATO od kilkunastu godzin obserwują objęty sankcjami rosyjski statek towarowy Sparta IV, który płynie wzdłuż wschodniego wybrzeża Sardynii, wielokrotnie zmieniając kurs - poinformował portal ItaMilRadar.

Statek od kilku dni płynął przez Morze Śródziemne w kierunku zachodnim, zmierzając ku Cieśninie Gibraltarskiej, ale we wtorek wieczorem, na wysokości wschodniego wybrzeża Sardynii, nagle skręcił na północ i od tego czasu wykonuje niczym nieuzasadniony ruch wahadłowy, poruszając się po osi północ - południe.

Na Morzu Śródziemnym nie ma obecnie sztormu ani wysokich fal, które mogłyby usprawiedliwić takie manewry.

Portal ItaMilRadar zasugerował, że Sparta IV jest prawdopodobnie załadowana bronią i czeka na dwie rosyjskie jednostki znajdujące się nieopodal: niszczyciela Siewieromorsk i tankowiec Kama. Zwykle razem tworzą tzw. syryjski ekspres, czyli konwój transportujący broń do i z Syrii.

Opuszczona kotwica. Podejrzewają sabotaż na Bałtyku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Opuszczona kotwica. Podejrzewają sabotaż na Bałtyku

Rosyjski statek objęty sankcjami

Stany Zjednoczone w maju 2022 roku nałożyły sankcje na Spartę IV, która jest własnością rosyjskiej firmy żeglugowej SK-Yug LLC, spółki zależnej od rosyjskiej firmy spedycyjnej Oboronlogistika LLC, wykorzystywanej przez Kreml do transportu towarów wojskowych i specjalnego przeznaczenia. Obie te firmy są objęte sankcjami.

Według portalu WarSanctions w 2023 r. statek załadowany bronią odbył co najmniej sześć rejsów między bazą wojskową Tartus w Syrii a rosyjskim portem Noworosyjsk. Jeszcze intensywniejszą działalność na tym szlaku prowadził w latach 2024 i 2025. W ocenie portalu najprawdopodobniej kontynuuje ją obecnie.

NATO informuje: czuwamy

W środę nietypowe manewry rosyjskiego statku obserwował włoski samolot patrolowy P-72B.

NATO wydało komunikat o aktywności rosyjskich okrętów. "Czuwamy. Na Morzu Śródziemnym okręt Virginio Fasan monitoruje i śledzi rosyjską łódź podwodną klasy Kilo Krasnodar, której eskortą jest między innymi rosyjski niszczyciel Severomorsk, demonstrując czujność NATO, świadomość sytuacyjną i zaangażowanie w bezpieczeństwo na morzu. " - napisało na platformie X Dowództwo Morskie Sojuszników NATO.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/NATO_MARCOM

Udostępnij:
TAGI:
NATORosja
Czytaj także:
MON
Jest decyzja sądu w sprawie pracownika MON. "Potężne, obciążające informacje"
Polska
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
WARSZAWA
Donald Tusk w Kijowie
Tusk z wizytą w Kijowie
Polska
Autobus wpadł do rowu
Autobus wpadł do rowu
Wrocław
gololedz boleslawiec
"Lód pokrył wszystko!", do samochodu "na czworaka"
METEO
Mężczyzna odpowie za kradzież tabliczki
Od 25 lat bezskutecznie szukał pracy. Na pamiątkę ukradł tabliczkę urzędu pracy
Opole
Rafał Leśkiewicz
Gorąco na linii Nawrocki - Czarzasty. Rzecznik prezydenta o "przeszłości"
Polska
Królowa Maksyma na szkoleniu wojskowym
Królowa uczy się strzelać, nurkować i wspinać
Blackout w Hawanie
Kryzys się pogłębia. Fatalne skutki działań USA
BIZNES
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Sąd zdecyduje w sprawie Ziobry
Polska
imageTitle
Najmłodszy z Polaków już zadziwił świat
EUROSPORT
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
WARSZAWA
Radosław Sikorski
"Zyskuje szacunek w Waszyngtonie, odstrasza Putina". Nowa strategia Europy
Polska
90 procent globalnego arsenału nuklearnego przypada na Stany Zjednoczone i Rosję
Wygasa układ o broni nuklearnej. Co to oznacza?
Radosław Sikorski
Sikorski: Stany Zjednoczone zidentyfikowały poważny problem
BIZNES
Uwaga na oblodzenie
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
METEO
imageTitle
Za drzwiami wioski olimpijskiej w Mediolanie
EUROSPORT
Gołoledź
Uwaga na gołoledź. Alarmy IMGW w całym kraju
METEO
pap_20260122_3MS
"Upokorzyć, uciszyć, odebrać godność". Na całym świecie trwa wyścig z czasem
Justyna Suchecka, Klaudia Ziółkowska
Zdjęcie Kevina Spacey i Billa Clintona w aktach sprawy Jeffreya Epsteina
Afera Epsteina zatacza coraz szersze kręgi. Media o "wycieczkach pedofilów"
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Spór o posiedzenie RBN, zarzuty dla pracownika MON, szczegóły ułaskawień
Polska
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Sikorski: chcę usłyszeć, dlaczego polski podatnik ma odbudowywać Gazę
Polska
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Marznące opady, mgły i bardzo śliskie drogi
METEO
imageTitle
Dobrze się bawić, wzruszyć, zdobyć medal. Olimpijskie plany polskich panczenistów
EUROSPORT
imageTitle
Młodzież Interu zapewniła awans. Zieliński mógł tylko oklaskiwać
Najnowsze
epa12704535
Gigantyczne zwolnienia w "Washington Post"
BIZNES
imageTitle
Skok w nieznane. Dlaczego skocznie olimpijskie budzą obawy?
EUROSPORT
imageTitle
Przyznali się do błędu. Duży transfer w NBA
EUROSPORT
USA, Kalifornia
Dom runął do oceanu. Nagranie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica