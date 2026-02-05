Rosyjski statek Sparta II transportuje uzbrojenie do Syrii. Nagranie z sierpnia 2022 roku Źródło: Reuters Archiwum

Statek od kilku dni płynął przez Morze Śródziemne w kierunku zachodnim, zmierzając ku Cieśninie Gibraltarskiej, ale we wtorek wieczorem, na wysokości wschodniego wybrzeża Sardynii, nagle skręcił na północ i od tego czasu wykonuje niczym nieuzasadniony ruch wahadłowy, poruszając się po osi północ - południe.

Na Morzu Śródziemnym nie ma obecnie sztormu ani wysokich fal, które mogłyby usprawiedliwić takie manewry.

Portal ItaMilRadar zasugerował, że Sparta IV jest prawdopodobnie załadowana bronią i czeka na dwie rosyjskie jednostki znajdujące się nieopodal: niszczyciela Siewieromorsk i tankowiec Kama. Zwykle razem tworzą tzw. syryjski ekspres, czyli konwój transportujący broń do i z Syrii.

Rosyjski statek objęty sankcjami

Stany Zjednoczone w maju 2022 roku nałożyły sankcje na Spartę IV, która jest własnością rosyjskiej firmy żeglugowej SK-Yug LLC, spółki zależnej od rosyjskiej firmy spedycyjnej Oboronlogistika LLC, wykorzystywanej przez Kreml do transportu towarów wojskowych i specjalnego przeznaczenia. Obie te firmy są objęte sankcjami.

Według portalu WarSanctions w 2023 r. statek załadowany bronią odbył co najmniej sześć rejsów między bazą wojskową Tartus w Syrii a rosyjskim portem Noworosyjsk. Jeszcze intensywniejszą działalność na tym szlaku prowadził w latach 2024 i 2025. W ocenie portalu najprawdopodobniej kontynuuje ją obecnie.

NATO informuje: czuwamy

W środę nietypowe manewry rosyjskiego statku obserwował włoski samolot patrolowy P-72B.

NATO wydało komunikat o aktywności rosyjskich okrętów. "Czuwamy. Na Morzu Śródziemnym okręt Virginio Fasan monitoruje i śledzi rosyjską łódź podwodną klasy Kilo Krasnodar, której eskortą jest między innymi rosyjski niszczyciel Severomorsk, demonstrując czujność NATO, świadomość sytuacyjną i zaangażowanie w bezpieczeństwo na morzu. " - napisało na platformie X Dowództwo Morskie Sojuszników NATO.

In the Mediterranean Sea, #SNMG2 ship 🇮🇹 ITS Virginio Fasan monitors and shadows the Russian Kilo-class submarine Krasnodar, with escorts including Russian destroyer Severomorsk, demonstrating NATO's vigilance, situational awareness, and commitment to security… pic.twitter.com/SB6OWSEvt6 — NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) January 26, 2026 Rozwiń Źródło: X

Opracował Adam Styczek /lulu