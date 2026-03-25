Świat

"Czy to się dzieje naprawdę?". Trudna walka o prawdę

|
Fejkowe nagrania z frontu zalewają internet
Wojna z deepfake'ami o Bliskim Wschodzie. Komentarze ekspertów
Źródło: TVN24
Wojna na Bliskim Wschodzie i rekordowa dezinformacja. Ilość fejków, która pojawia się w internecie, zastanawia i zadziwia. Dodatkowo często osiągają ogromne zasięgi. Ich jakość jest coraz lepsza i dlatego trudno odróżnić je od rzeczywistości. Co robić? - pyta Ewa Wagner, dziennikarka programu "Polska i Świat".

Tak zwane materiały deepfake zalewają internet od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Oldze Wałkuskiej, ekspertce analizy dezinformacji NASK, trudno odpowiedzieć na pytanie o konkretne liczby, bo w sieci co chwilę pojawiają się nowe treści, a ich adresatami są głównie odbiorcy ze Stanów Zjednoczonych, Izraela i krajów Europy.

Na nagraniu wygenerowanym przez sztuczną inteligencję można zobaczyć pociski spadające na strategiczne, amerykańskie bombowce B-2 , które na początku marca brały udział w ataku na irańskie cele wojskowe. - Nagrania przedstawiają często przejaskrawione, fałszywe obrazy ataków Iranu na te kraje i ich przesadzone konsekwencje. My w Europie mamy uwierzyć, że Iran radzi sobie lepiej niż w rzeczywistości - mówi Wałkuska.

"Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Amerykańcom się oberwało"? Nie tak jak sugeruje nagranie

Gabriela Sieczkowska

- Ze względu na powszechność i łatwość użycia sztucznej inteligencji, dzisiaj każdy może stworzyć bardzo wiarygodny materiał wideo - przyznaje Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.

Jak nie dać się oszukać fałszywym nagraniom

Dlatego warto uzbroić się w narzędzia, które pozwolą uodpornić się na oszustwa. Michał Istel i redakcja Konkret24 pokazują, co jest prawdą a co fałszem, analizują informacje z sieci i weryfikują fake newsy.

- Filmiki z wojny, realistyczne, prawdziwe są zwykle w gorszej jakości, rozchwiane. Widać, że ktoś może się przewrócić po takim wybuchu, kamera jest bardziej zamazana - zwraca uwagę Michał Istel. - Idealne filmiki w idealnej jakości, które pokazują bardzo emocjonalne rzeczy, to może być pierwsza wskazówka dla nas, że filmik jest nieprawdziwy - podkreśla.

Wojna na sześć palców. Dezinformacyjny front Iran-Izrael
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojna na sześć palców. Dezinformacyjny front Iran-Izrael

Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska

Twórcy deepfake'ów próbują zastawić na nas pułapki. Nazwy profili często odnoszą się do militariów, żeby uwiarygodnić swój przekaz, mają miliony obserwatorów. Warto sprawdzić dokładnie dany profil, bo możemy na nim znaleźć inne, ewidentnie spreparowane treści, a to już wskazówka.

- Musimy być świadomi tego i starać się wszystko kwestionować. Niestety to jest bardzo trudne, bardzo irytujące, że nad wszystkim, co czytamy, musimy się zastanowić, czy to jest deepfake? Czy to jest mem? Czy to się dzieje naprawdę? - mówi adiunktka w Digital Justice Center Uniwersytetu Wrocławskiego dr Kaja Kowalczewska.

Nawet prawdziwe filmy są podważane

Kolejnym celem deepfake'ów jest zdezorientowanie odbiorców, żeby zaczęli myśleć, że to prawda jest fałszem. Na koncie premiera Izraela Benjamina Netanjahu opublikowano film, który jest odpowiedzią na doniesienia, że zginął w ataku bombowym. - Ciężko jest obecnie udowodnić osobie, która została oskarżona, że nie żyje - że żyje - stwierdza Piotr Konieczny.

- Żyjemy w takich czasach, że nawet filmik prawdziwy, wrzucony przez jedną ze stron konfliktu, spowodował, że zaczniemy w niego nie wierzyć - zwraca uwagę Michał Istel.

Kolejnym zabiegiem, jeszcze trudniejszym do wykrycia, jest wykorzystanie nagrań z innych konfliktów, by zilustrować te, które trwają obecnie. Na platformie X pokazano między innymi atak na ukraińską elektrownię sprzed dziesięciu lat jako bombardowanie elektrowni w Izraelu.

- Eskalacja konfliktu w społeczeństwie też jest czymś, z czym mamy do czynienia od wielu lat, czyli prowadzi to wszystko do polaryzacji - uważa dr Kaja Kowalczewska. Dlatego w świecie pełnym konfliktów, nie dajmy się wciągnąć w kolejny.

Czytaj także:
Mężczyzna zakładał stalowe wnyki w lesie pod Piotrkowem Trybunalskim
76-latek zastawiał wnyki na zwierzęta. Wszystko nagrała kamera
Łódź
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
BIZNES
imageTitle
Groźne przywitanie z Planicą. Słoweński skoczek po upadku zabrany do szpitala
EUROSPORT
Ile za śmieci w Warszawie
Wracają stare stawki za wywóz odpadów, będzie drożej
WARSZAWA
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
BIZNES
Bobry europejskie
Bobry to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu
METEO
Zatrzymany kierowca
Jechał wężykiem. Zatrzymał go inny kierowca i zabrał mu kluczyki
Szczecin
Donald Trump
Trump wyjawił, kto jako pierwszy poparł atak na Iran. "Powiedziałeś: zróbmy to"
Świat
Prokuratura
Afera pedofilska w Turku. Lekarz i organista staną przed sądem
Poznań
Zełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił
Zełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Ten ostatni weekend Stocha. Kiedy konkursy w Planicy?
EUROSPORT
Wypadek w Słupsku
Śmiertelnie potrącił policjanta, trafi do zamkniętego zakładu
Trójmiasto
Usłyszał już zarzuty
Ugryzł w rękę ochroniarza, a wiedział, że jest zakaźnie chory
Olsztyn
Pogodna aura w Sopocie
13 polskich miast w zestawieniu najszczęśliwszych na świecie
Polska
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
BIZNES
Karol Nawrocki i Viktor Orban
"Wtedy daliśmy mu w gębę". Kulisy wyjazdu Nawrockiego
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiKuba Koprzywa
Kierowca Toyoty był kompletnie pijany
Pijany ojciec wiózł roczne dziecko. Miał 2,5 promila
Kraków
imageTitle
Trener przebrał się za księdza. "Wymodlił" drugą dyskwalifikację
EUROSPORT
noworodek szpital shutterstock_1103696105
Te imiona były bardzo popularne. Obecnie nikt ich nie wybiera
Polska
pap_20250506_0UY
"Wykupiłaś położną?" Lepiej uważać na słowa
Justyna Suchecka
Mężczyzna był ranny w rękę
"Miał się meldować z drogi, kontakt się urwał"
WARSZAWA
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM
Dementi na posiedzeniu rządu. Tusk do ministrów: śpijcie spokojnie, ale...
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiAleksandra Sapeta
imageTitle
Szwedzi jak Polacy. Szukają recepty na problem z obsadą bramki
EUROSPORT
Trening siłowy, seniorzy na siłowni
Starzenie się i zespół kruchości. Jak profilaktyka i szczepienia pomagają dłużej zachować sprawność?
Anna Bielecka
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
W barażach Polska zagra z Albanią. Jak dojechać na mecz?
WARSZAWA
winda schody klatka schodowa shutterstock_2566399981
Kobieta spłonęła w windzie w łódzkim wieżowcu
Łódź
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Poparcie dla Trumpa. Takiego sondażu w tej kadencji jeszcze nie było
Świat
Rowerzysta na autostradzie A1 pod Łodzią
Rowerzysta na autostradzie. Jego tłumaczenie było zaskakuące
Łódź
imageTitle
Ukryty detal na koszulce reprezentacji. Inspiracja sięga 900 lat wstecz
EUROSPORT
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie
Czarzasty: kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję z kancelarią prezydenta
Polska

