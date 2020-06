"Polska płaci wystarczająco za obronność, Niemcy nie". Niemieckie media o spotkaniu Dudy i Trumpa

"Trump jest pełen uznania dla swojego odpowiednika" - pisze agencja dpa i powołujące się na nią niemieckie media, komentujące spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Prasa w Niemczech zwraca również uwagę na krytykę Niemiec ze strony prezydenta USA i brak precyzyjnych ustaleń dotyczących amerykańskich żołnierzy. "Der Tagesspiegel" pisze, że prezydent Duda musiał "wracać do domu bez konkretnych obietnic".

Wizytę prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych oraz dyskusję o relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski komentują niemieckie media, gdzie przede wszystkim zwraca się uwagę na krytykę Niemiec ze strony prezydenta USA. Pisze o tym między innymi portal tagesschau.de.

Krytyka Niemiec za zbyt niskie wydatki na obronność

"Polska płaci wystarczająco za obronność, Niemcy nie" - głosi śródtytuł na portalu. Przypomniano, że Trump ponownie skrytykował Niemcy za zbyt małe inwestycje w obronność. "Nawet po spotkaniu z Dudą, Trump nadal krytykował" - dodaje portal. "Amerykański prezydent od dawna oskarżał rząd federalny o robienie zbyt mało, aby osiągnąć dwuprocentowy cel wyznaczony przez NATO" - czytamy. Wyjaśniono, że chociaż Niemcy znacznie zwiększyły wydatki w ostatnich latach, to w 2019 roku nadal "wynosiły tylko 1,38% PKB", podczas kiedy Polska przeznacza na obronność ponad 2 proc. PKB.

Tagesschau.de zauważa, że Trump nie określił, czy i ilu żołnierzy trafi do Polski.

"Zeit Online" wspomina jednak o krytyce planu Trumpa w sprawie relokacji wojsk z Niemiec ze strony jego własnego środowiska. "Wielu republikańskich parlamentarzystów obawia się osłabienia stosunków transatlantyckich i odstraszania Rosji" - pisze "Zeit Online". Portal wspomina o liście od sześciu republikanów do Komisji Spraw Zagranicznych, w którym zwracają uwagę, że obawiają się, iż "częściowe wycofanie się USA nie przekona Niemiec do większych wydatków, a jednocześnie narazi na ryzyko strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych”.

Trump "pełen uznania" dla polskiego odpowiednika

"Pomoc w kampanii dla prezydenta Dudy. Trump jest pełen uznania dla swojego odpowiednika i ogłasza, że część amerykańskich żołnierzy przybędzie do Polski z Niemiec" - pisze z kolei we wstępie do swojego tekstu "Der Tagesspiegel" powołując się na agencję dpa.