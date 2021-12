"Grożą i sygnalizują chęć dialogu". Niemieckie media komentują kolejną rozmowę Bidena z Putinem

Ostrzeżenia Kremla

Putin miał ostrzec Bidena przed nałożeniem "nowych surowych sankcji na Rosję", utrzymując, że "mogłoby to doprowadzić do całkowitego zerwania stosunków między krajami". - Byłby to kolosalny błąd – powiedział po rozmowie przywódców doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow. - Zaplanowane na styczeń rozmowy między przedstawicielami obu krajów o gwarancjach bezpieczeństwa, których domaga się Moskwa, muszą przynieść efekty - dodał.