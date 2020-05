Komisja Europejska przyjrzy się orzeczeniu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego

- Ostatnie słowo na temat prawa Unii Europejskiej zawsze pada w Luksemburgu. Nigdzie indziej - podkreśliła przewodnicząca KE. To właśnie w Luksemburgu znajduje się unijny Trybunał Sprawiedliwości (TSUE), z którym na kolizyjny kurs wszedł w ubiegłym tygodniu niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) z Karlsruhe.

Orzeczenia TSUE "są wiążące dla wszystkich sądów krajowych"

We wtorkowym orzeczeniu sprzeciwił się on wydanemu w grudniu 2018 r. przez TSUE wyrokowi akceptującemu działania Europejskiego Banku Centralnego w ramach prowadzonego od 2015 r. programu kupowania obligacji państwowych. To pierwszy przypadek, gdy Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał, że działania i decyzje organów UE były sprzeczne z europejskimi przepisami kompetencyjnymi.