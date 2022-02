Niemiecki kardynał chce zniesienia celibatu. Komentarze ekspertów i duchownych

Komentarze na temat możliwości zniesienia celibatu

Daleka droga do zniesienia celibatu

- Przy tamtej okazji papież Franciszek dał do zrozumienia, że nie chce poruszać tego tematu. Nawet nie skomentował propozycji biskupów. Nie powiedział wprost, że to się nigdy nie zdarzy, ale nie sądzę, by do zniesienia celibatu doszło za papieża Franciszka – uważa watykanista dziennika "La Stampa" Domenico Agasso.