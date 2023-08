Powtórzyła się awaria samolotu. Niemiecka minister odwołała podróż

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock odwołała swoją podróż do Australii, Nowej Zelandii i na wyspy Fidżi. Decyzja zapadła po powtarzającej się awarii jej rządowego samolotu.

Niemiecka minister spraw zewnętrznych Annalena Baerbock w poniedziałek rozpoczęła tygodniową podróż do Australii, Nowej Zelandii i Fidżi. W czasie lotu doszło do usterki samolotu Airbus A340-300, którym podróżowała i konieczne było lądowanie w Abu Zabi. Aby to zrobić, pilot musiał zrzucić niemal 80 ton paliwa.