Świat Kobiety mogłyby wygłaszać kazania? Watykan jasno odpowiada Oprac. Ewa Żebrowska |

Plac świętego Piotra w Watykanie Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Watykan odrzucił prośbę niemieckiej Konferencji Episkopatu o umożliwienie wiernym świeckim, w wyjątkowych okolicznościach, wygłaszania kazań podczas mszy świętej. O takie zezwolenie zwrócono się na początku tego roku.

Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowała 23 czerwca krótki komunikat, w którym stwierdzono, że "nie można udzielić dyspensy od obowiązującej normy".

W liście wysłanym tydzień wcześniej do biskupa Heinera Wilmera, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec, wyjaśniono, że zgodnie z kanonem 767 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego osoba świecka nie może wygłosić kazania podczas celebracji eucharystycznej, ponieważ "homilia, jako integralna część liturgii, jest zarezerwowana dla kapłana lub diakona".

"Tam gdzie kapłan jest obecny, aby sprawować Eucharystię, jest również obecny, aby sprawować posługę homilii, która należy do niego na mocy święceń", pisał watykański duchowny, prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynał Arthur Roche. Dodał w liście, że w świetle rozważań biskupów proponowane rozróżnienie między "homilią", zarezerwowaną dla duchownego wyświęconego, a "kazaniem" powierzonym wiernym świeckim "wydaje się niedopuszczalne".

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"Wierni nie mogą głosić kazań"

Watykan podkreśla, że "wierni świeccy nie mogą głosić kazań podczas mszy w miejscu przeznaczonym na homilię", co wynika nie tylko z "sakramentalnego i liturgicznego charakteru samego aktu", a także ze szczególnej odpowiedzialności powierzonej poprzez sakrament święceń, za głoszenie słowa Bożego w liturgii świętej. Przypomniał obowiązującą zasadę z Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, która głosi, że "kapłan celebrujący homilię powinien wygłosić ją sam lub powierzyć ją kapłanowi koncelebrującemu, niekiedy nawet diakonowi, nigdy zaś osobie świeckiej".

Kardynał dodał w liście, że lepsze przygotowanie teologiczne czy szczególne umiejętności komunikacyjne wiernych świeckich "nie mogą uzasadniać powierzenia im homilii". Podkreślił, że świeccy wierni mają wiele możliwość nauczania o Ewangelii poza mszą świętą.

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