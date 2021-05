Służby zlikwidowały jedną z największych witryn z pornografią dziecięcą

Niemieckie służby wykryły i zlikwidowały jedną z największych do tej pory stron internetowych z pornografią dziecięcą. Korzystało z niej ponad 400 tysięcy użytkowników. W związku ze sprawą aresztowano cztery osoby – przekazała w poniedziałek prokuratura.

Platforma "Boystown" istniała co najmniej od czerwca 2019 roku. Dostęp do niej był możliwy jedynie przez tak zwany darknet, sieć dostępną tylko za pomocą specjalnej przeglądarki – przekazano we wspólnym oświadczeniu frankfurckiej prokuratury oraz federalnej policji śledczej. Ze strony korzystało ponad 400 tysięcy użytkowników z całego świata, którzy wymieniali między sobą pornografię dziecięcą.