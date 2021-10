"De facto odrzucenie" koalicji. Liderzy CDU/CSU o decyzji Zielonych i liberałów

Zieloni i liberałowie z FDP zgodzili się na kontynuowanie rozmów dotyczących koalicji rządowej w Niemczech z socjaldemokratami z SPD. Zdaniem lidera CSU Marcusa Soedera decyzja ta to "de facto odrzucenie" koalicji z chadeckimi. Lider CDU Armin Laschet zapewnił jednak, że jest nadal otwarty na rozmowy z FDP i Zielonymi.

Decyzja Zielonych i liberałów to "de facto odrzucenie"

Lider bawarskiej CSU, siostrzanej partii CDU Marcus Soeder ocenił, że decyzja Zielonych i liberałów to "de facto odrzucenie" koalicji z chadeckimi. Podkreślił, że partie chadeckie CDU/CSU pozostają gotowe do rozmów, ale nie są "kołem zapasowym", które ma służyć do wywierania nacisku. Ponadto zauważył, że w rozmowach między CDU/CSU i Zielonymi ujawniły się "znaczne różnice", np. w zakresie imigracji, polityki antynarkotykowej, rolnictwa i europejskiej polityki zadłużenia.