Zabójstwo dwojga policjantów w Niemczech. "Der Spiegel: podejrzany nielegalnie handlował dziczyzną

Chęć ukrycia kłusownictwa i nielegalnej działalności zarobkowej najprawdopodobniej były motywem zabójstwa dwójki policjantów w Niemczech - podał portal tygodnika "Der Spiegel". Po przeszukaniu magazynów należących do Andreasa S., podejrzanego o ich zastrzelenie, śledczy znaleźli tony zamrożonego mięsa. Mężczyzna miał zarobić na tym procederze około 40 tysięcy euro.

Jak informuje w czwartek portal tygodnika "Der Spiegel", mężczyzna od dłuższego czasu prowadził nielegalną hurtownię z mięsem dzikich zwierząt, pozyskanym w wyniku kłusownictwa. Podczas poniedziałkowego przeszukania magazynów w Sulzbach (Kraj Saary) śledczy znaleźli tony przygotowanego do sprzedaży, głęboko zamrożonego mięsa.

Motyw zabójstwa

Chęć ukrycia kłusownictwa i nielegalnej działalności zarobkowej najprawdopodobniej więc były motywem zabójstwa dwójki policjantów. Andreas S. strzelał do nich, gdy funkcjonariusze po zatrzymaniu go podczas kontroli drogowej zauważyli w bagażniku samochodu zabite zwierzę.

Andreas S. od kilku lat miał poważne kłopoty finansowe. Od 2017 roku w wewnętrznym systemie policji Kraju Saary pojawiło się kilkadziesiąt wpisów na jego temat. Tylko jeden przypadek dotyczy kłusownictwa, większość odnosiła się do spraw związanych z niewypłacalnością należącej do niego piekarni – dowiedział się "Der Spiegel". Od 2019 roku toczyły się też przeciwko niemu dochodzenia w sprawie próby wyłudzenia ubezpieczenia, związanego z rzekomym pożarem w piekarni.

Podejrzani przebywają w areszcie

W poniedziałek oprócz Andreasa S. aresztowano też jego znajomego, 32-letniego Floriana V. Drugi z mężczyzn stanowczo zaprzecza, że strzelał do funkcjonariuszy. Przyznał podczas przesłuchania, że tej nocy brał udział w polowaniu, dowodził, że został wynajęty do pomocy przez Andreasa S. do noszenia zastrzelonej zwierzyny.