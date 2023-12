Ukradziono krzyż kardynała Wyszyńskiego. Złodzieje włamali się do kościoła i rozbili gablotę  

Nieznani sprawcy włamali się do kościoła Najświętszej Marii Panny w Ortenburgu, rozbili wiszącą tam gablotę i wykradli z niej złoty krzyż kardynała Stefana Wyszyńskiego - poinformował Bawarski Urząd Kryminalny (BLKA).

Z kościoła pielgrzymkowego Najświętszej Marii Panny w Ortenburgu w Dolnej Bawarii wykradziono złoty krzyż kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do kradzieży doszło w niedzielę 17 grudnia. Brak pektorału Prymasa Tysiąclecia zauważyła odwiedzająca świątynię para - poinformował w wydanym w piątek oświadczeniu Bawarski Urząd Kryminalny (BLKA).

Skradziono krzyż Kardynała Wyszyńskiego

Skradziony krzyż należał do kardynała Stefana Wyszyńskiego. 15 sierpnia 1981 roku, czyli niedługo po śmierci prymasa Polski, został on ofiarowany kościołowi w Ortenburgu z okazji trzechsetnej rocznicy powstania świątyni. Złoty pektorał (ozdobny krzyż noszony przez wyższe duchowieństwo - red.) wisiał w zamontowanej na wysokości około dwóch metrów gablocie zabezpieczonej kuloodporną szybą o grubości jednego centymetra. Do rozbicia szkła nieznani sprawcy użyli "brutalnej siły" - wskazuje BLKA.