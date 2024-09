Oskarżenie Berlina

Jednostka dowodzona przez generała

W zeszłym roku niezależny rosyjski portal The Insider napisał, że jednostka rosyjskiego wywiadu GRU nr 29155, dowodzona przez generała Andrieja Awerjanowa, działała na terenie Unii Europejskiej już od 2011 roku. Według The Insider, to ona miała stać między innymi za atakiem na magazyny amunicji w Bułgarii, dokąd dostarczano broń przeznaczoną do sprzedaży w Gruzji.