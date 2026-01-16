Logo strona główna
Świat

Niemieccy wojskowi na Grenlandii. Sprawdzą, czy "Arktyka jest bezpieczna"

Źródło: TVN24
Niemcy wysłały na Grenlandię kilkunastu żołnierzy, których celem jest "rozpoznanie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu rosyjskich i chińskich zagrożeń w Arktyce" - przekazało ministerstwo obrony w Berlinie. Niemieckie media podkreślają, że decyzja ta została podjęta w momencie nasilających się gróźb Donalda Trumpa o przejęciu wyspy, autonomicznego regionu Danii, przez USA.  

Niemcy w koordynacji z Danią wysłały na Grenlandię 13 żołnierzy Bundeswehry. Prócz Niemiec niewielkie oddziały na Grenlandię wysłały także Szwecja, Norwegia, Holandia, Francja oraz Finlandia. Siły te biorą udział w ćwiczeniach Operation Arctic Endurance, które potrwają do soboty.

- Chodzi o sprawdzenie, czy Arktyka jest bezpieczna i w jakim zakresie możemy przyczynić się do jej bezpieczeństwa wspólnie z naszymi partnerami z NATO - przekazał w piątek rzecznik niemieckiego resortu obrony.

Jak wyjaśnił, misja ma ustalić, czy możliwe jest rozmieszczenie na wyspie myśliwców Eurofighter lub morskich samolotów patrolowych Boeing P-8 Poseidon, a także, czy nadzór morski może być tam prowadzony przez fregaty.

Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon
Źródło: X/@DowOperSZ

Zgodnie z komunikatem ministerstwa obrony w Berlinie we wspólnej misji państw NATO "chodzi o rozpoznanie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w obliczu rosyjskich i chińskich zagrożeń w Arktyce". Decyzja o wysłaniu żołnierzy interpretowana jest jednak w niemieckich mediach jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.

Misja w cieniu gróźb Donalda Trumpa

Do operacji dochodzi przy powtarzających się groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. W niedawnym wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO. Berlin stoi na stanowisku, że o przyszłości wyspy powinni decydować jej mieszkańcy oraz Dania, której Grenlandia jest autonomicznym terytorium zależnym.

W związku z tymi zapowiedziami USA kilka państw europejskich, m.in. Szwecja, Norwegia, Niemcy, Holandia, Francja i Finlandia, poinformowało w środę i czwartek o wysłaniu swoich żołnierzy na wyspę (w różnej liczbie, tj. od jednego do kilkunastu oficerów).

Autorka/Autor: ms/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leonhard Simon/Getty Images

