93-letni strażnik z niemieckiego obozu Stutthof czeka na wyrok

Prokurator zażądał dla oskarżonego 93-letniego Bruno Deya kary trzech lat więzienia za współudział w zamordowaniu co najmniej 5230 osób, natomiast obrona wniosła o jego uniewinnienie. Ze względu na to, że należąc do załogi Stutthofu od sierpnia 1944 roku do kwietnia 1945 roku, Dey nie miał jeszcze ukończonych 18 lat, jego proces odbywa się przed wydziałem do spraw nieletnich hamburskiego sądu.